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Киев может перебросить в Донбасс самые боеготовные бригады, заявили в ДНР
Киев может перебросить в Донбасс самые боеготовные бригады, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.01.2022
Киев может перебросить в Донбасс самые боеготовные бригады, заявили в ДНР
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил журналистам, что Киев планирует переброску в Донбасс наиболее боеготовные РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:05
2022-01-28T17:38
в мире
киев
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил журналистам, что Киев планирует переброску в Донбасс наиболее боеготовные механизированную, отдельную горно-штурмовую и десантно-штурмовую бригады.Он пояснил, что согласно информации, имеющейся в распоряжении Народной милиции ДНР, руководство "Украинской железной дороги" получило от министерства обороны Украины указание подать в период с 3 по 10 февраля на погрузочные станции Белая Церковь, Коломыя и Львов железнодорожные составы для перевозки вооружения, военной техники и личного состава этих бригад."Ранее эти бригады были доукомплектованы личным составом, вооружением, военной техникой и боеприпасами на 100% и завершили боевое слаживание", - сказал представитель Народной милиции.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
11:05 28.01.2022 (обновлено: 17:38 28.01.2022)
 
Киев может перебросить в Донбасс самые боеготовные бригады, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что Киев планирует перебросить в Донбасс три наиболее боеготовные бригады

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил журналистам, что Киев планирует переброску в Донбасс наиболее боеготовные механизированную, отдельную горно-штурмовую и десантно-штурмовую бригады.
"Командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады – 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады, считающиеся на сегодняшний день наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия", - сказал представитель ведомства.
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Он пояснил, что согласно информации, имеющейся в распоряжении Народной милиции ДНР, руководство "Украинской железной дороги" получило от министерства обороны Украины указание подать в период с 3 по 10 февраля на погрузочные станции Белая Церковь, Коломыя и Львов железнодорожные составы для перевозки вооружения, военной техники и личного состава этих бригад.
"Ранее эти бригады были доукомплектованы личным составом, вооружением, военной техникой и боеприпасами на 100% и завершили боевое слаживание", - сказал представитель Народной милиции.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреКиевМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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