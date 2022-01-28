11:05 28.01.2022 (обновлено: 17:38 28.01.2022)
Киев может перебросить в Донбасс самые боеготовные бригады, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что Киев планирует перебросить в Донбасс три наиболее боеготовные бригады
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил журналистам, что Киев планирует переброску в Донбасс наиболее боеготовные механизированную, отдельную горно-штурмовую и десантно-штурмовую бригады.
"Командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады – 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады, считающиеся на сегодняшний день наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия", - сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что согласно информации, имеющейся в распоряжении Народной милиции ДНР, руководство "Украинской железной дороги" получило от министерства обороны Украины указание подать в период с 3 по 10 февраля на погрузочные станции Белая Церковь, Коломыя и Львов железнодорожные составы для перевозки вооружения, военной техники и личного состава этих бригад.
"Ранее эти бригады были доукомплектованы личным составом, вооружением, военной техникой и боеприпасами на 100% и завершили боевое слаживание", - сказал представитель Народной милиции.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.