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Киев может перебросить в Донбасс самые боеготовные бригады, заявили в ДНР

Киев может перебросить в Донбасс самые боеготовные бригады, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.01.2022

Киев может перебросить в Донбасс самые боеготовные бригады, заявили в ДНР

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил журналистам, что Киев планирует переброску в Донбасс наиболее боеготовные РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:05

2022-01-28T11:05

2022-01-28T17:38

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил журналистам, что Киев планирует переброску в Донбасс наиболее боеготовные механизированную, отдельную горно-штурмовую и десантно-штурмовую бригады.Он пояснил, что согласно информации, имеющейся в распоряжении Народной милиции ДНР, руководство "Украинской железной дороги" получило от министерства обороны Украины указание подать в период с 3 по 10 февраля на погрузочные станции Белая Церковь, Коломыя и Львов железнодорожные составы для перевозки вооружения, военной техники и личного состава этих бригад."Ранее эти бригады были доукомплектованы личным составом, вооружением, военной техникой и боеприпасами на 100% и завершили боевое слаживание", - сказал представитель Народной милиции.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия