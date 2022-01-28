https://ria.ru/20220128/donbass-1769917494.html

ЛНР снова зафиксировала украинских военных у спорного города Золотое

ЛНР снова зафиксировала украинских военных у спорного города Золотое - РИА Новости, 28.01.2022

ЛНР снова зафиксировала украинских военных у спорного города Золотое

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики засекла украинских силовиков на участке отвода сил вблизи частично подконтрольного Киеву... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:13

2022-01-28T10:13

2022-01-28T11:44

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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики засекла украинских силовиков на участке отвода сил вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Накануне ополченцы заметили трех бойцов ВСУ в этом же районе. Нахождение людей в украинской форме подтвердила и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ."В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение пяти военнослужащих 24-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) на автомобилях военного типа", — сказал представитель пресс-службы.По его словам, киевские власти продолжают размещать в зоне конфликта запрещенные вооружения: в частности, за минувшие сутки разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику вблизи населенных пунктов Орехово-Донецкое, Крымское и Попасная, а также в жилом районе Малинового."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — уточнил он.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html

https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html

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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, обсе, россия