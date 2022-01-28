https://ria.ru/20220128/donbass-1769917494.html
ЛНР снова зафиксировала украинских военных у спорного города Золотое
ЛНР снова зафиксировала украинских военных у спорного города Золотое - РИА Новости, 28.01.2022
ЛНР снова зафиксировала украинских военных у спорного города Золотое
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики засекла украинских силовиков на участке отвода сил вблизи частично подконтрольного Киеву... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:13
2022-01-28T10:13
2022-01-28T11:44
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
украина
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769224206_0:115:3072:1842_1920x0_80_0_0_1808bf98b68ea06a647a18ca13e4ddbf.jpg
ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики засекла украинских силовиков на участке отвода сил вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Накануне ополченцы заметили трех бойцов ВСУ в этом же районе. Нахождение людей в украинской форме подтвердила и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ."В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение пяти военнослужащих 24-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) на автомобилях военного типа", — сказал представитель пресс-службы.По его словам, киевские власти продолжают размещать в зоне конфликта запрещенные вооружения: в частности, за минувшие сутки разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику вблизи населенных пунктов Орехово-Донецкое, Крымское и Попасная, а также в жилом районе Малинового."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — уточнил он.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html
https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html
луганская народная республика
донбасс
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769224206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e936875a27cf6f79fa443b90625dbf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, обсе, россия
10:13 28.01.2022 (обновлено: 11:44 28.01.2022)
ЛНР снова зафиксировала украинских военных у спорного города Золотое
ЛНР снова зафиксировала украинских военных в зоне разведения сил у города Золотое