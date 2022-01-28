https://ria.ru/20220128/dnepr-1770082423.html

Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину

Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину - РИА Новости, 28.01.2022

Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину

Подозреваемый в расстреле караула на предприятии "Южмаш" в Днепре Артемий Рябчук во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения в пятницу признал... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:36

2022-01-28T22:36

2022-01-28T22:36

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украина

владимир зеленский

днепр (город)

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Подозреваемый в расстреле караула на предприятии "Южмаш" в Днепре Артемий Рябчук во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения в пятницу признал свою вину и заявил, что раскаивается.Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Возбуждено дело по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием". После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя."Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26-27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было. Мое единственное желание - отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор", - сказал Рябчук во время суда. Видео с заседания приводит издание "Страна.UA" в своем Telegram.

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в мире, украина, владимир зеленский, днепр (город)