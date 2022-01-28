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Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной - РИА Новости, 28.01.2022
Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
Расстрел караула нацгвардейцев на предприятии "Южмаш" в украинском Днепре их сослуживцем не связан с "дедовщиной", считает Николай Балан, который после трагедии РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T22:17
2022-01-28T22:17
в мире
украина
владимир зеленский
днепр (город)
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Расстрел караула нацгвардейцев на предприятии "Южмаш" в украинском Днепре их сослуживцем не связан с "дедовщиной", считает Николай Балан, который после трагедии уволился с должности главы Национальной гвардии Украины.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Возбуждено дело по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием". После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя."Сразу скажу, что это (дедовщина в части, в которой служил Рябчук - ред.) неправда. Эта информация не подтверждается. Это лишь предположения. Я думаю, что эти две женщины, которых он расстрелял, не принимали участия в каких-либо противоправных действиях против Рябчука. Одна женщина - оператор, вторая - военнослужащая Нацгвардии. Одна из них ранена, а вторая погибла. Они что, занимались с ним "дедовщиной"? Я догадываюсь, что вряд ли. Но они, к сожалению, пострадали… Поэтому я считаю, что такого не было, а все показания Рябчука - просто спекуляция", - заявил Балан, отвечая на вопрос издания "Страна.UA" о том, может ли он подтвердить версию о "дедовщине".Также Балан добавил, что по его информации, Рябчук не употреблял запрещенные препараты."Могу утверждать, что Рябчук не употреблял наркотики. Были полные противопоказания, и при отборе на службу Рябчук это указал, и при анализе после случившегося наркотики не были выявлены", - отметил Балан.В заключение он уточнил, что решение об отставке было принято им лично без чьих-либо просьб."Это было исключительно мое решение. Я сам его принял, без влияния руководства. Я не считаю себя ни ответственным, ни виновным в том, что случилось на заводе "Южмаш". Но так получилось: есть событие, за которым последовало мое личное решение. Считаю его правильным", - добавил Балан.
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769869893.html
https://ria.ru/20220127/zaderzhanie-1769744463.html
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в мире, украина, владимир зеленский, днепр (город)
22:17 28.01.2022
 
Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной

Экс-глава Нацгвардии Украины Балан считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной

© Национальная полиция УкраиныЗадержание военнослужащего в Днепре
Задержание военнослужащего в Днепре
© Национальная полиция Украины
Задержание военнослужащего в Днепре
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Расстрел караула нацгвардейцев на предприятии "Южмаш" в украинском Днепре их сослуживцем не связан с "дедовщиной", считает Николай Балан, который после трагедии уволился с должности главы Национальной гвардии Украины.
Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Возбуждено дело по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием". После трагедии в Днепре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Балана с должности командующего Нацгвардией, другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.
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"Сразу скажу, что это (дедовщина в части, в которой служил Рябчук - ред.) неправда. Эта информация не подтверждается. Это лишь предположения. Я думаю, что эти две женщины, которых он расстрелял, не принимали участия в каких-либо противоправных действиях против Рябчука. Одна женщина - оператор, вторая - военнослужащая Нацгвардии. Одна из них ранена, а вторая погибла. Они что, занимались с ним "дедовщиной"? Я догадываюсь, что вряд ли. Но они, к сожалению, пострадали… Поэтому я считаю, что такого не было, а все показания Рябчука - просто спекуляция", - заявил Балан, отвечая на вопрос издания "Страна.UA" о том, может ли он подтвердить версию о "дедовщине".
Также Балан добавил, что по его информации, Рябчук не употреблял запрещенные препараты.
"Могу утверждать, что Рябчук не употреблял наркотики. Были полные противопоказания, и при отборе на службу Рябчук это указал, и при анализе после случившегося наркотики не были выявлены", - отметил Балан.
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В заключение он уточнил, что решение об отставке было принято им лично без чьих-либо просьб.
"Это было исключительно мое решение. Я сам его принял, без влияния руководства. Я не считаю себя ни ответственным, ни виновным в том, что случилось на заводе "Южмаш". Но так получилось: есть событие, за которым последовало мое личное решение. Считаю его правильным", - добавил Балан.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДнепр (город)
 
 
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