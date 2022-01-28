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Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре - РИА Новости, 28.01.2022
Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины, другим своим указом президент... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T00:38
2022-01-28T00:38
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украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины, другим своим указом президент назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя, документы опубликованы на сайте главы государства.Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан в четверг заявил, что подал в отставку после расстрела военных в Днепре.Кроме того, назначен исполняющий обязанности командующего Нацгвардии. "Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", - отмечается в документе.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Ранее интернет-издание "Страна.UA" опубликовало видео расстрела людей в украинском Днепре. Позже в СМИ появилось видео, как Рябчук дал показания следователю и рассказал детали произошедшего.
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в мире, украина, владимир зеленский, днепр (город)
00:38 28.01.2022
 
Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

Президент Украины Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

© Национальная полиция УкраиныЗадержание военнослужащего в Днепре
Задержание военнослужащего в Днепре
© Национальная полиция Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины, другим своим указом президент назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя, документы опубликованы на сайте главы государства.
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан в четверг заявил, что подал в отставку после расстрела военных в Днепре.
"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.
Кроме того, назначен исполняющий обязанности командующего Нацгвардии. "Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", - отмечается в документе.
Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Ранее интернет-издание "Страна.UA" опубликовало видео расстрела людей в украинском Днепре. Позже в СМИ появилось видео, как Рябчук дал показания следователю и рассказал детали произошедшего.
Задержание военнослужащего в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 20:41
Стали известны подробности о военнослужащем, расстрелявшем людей в Днепре
 
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