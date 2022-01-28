https://ria.ru/20220128/dnepr-1769889280.html

Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре - РИА Новости, 28.01.2022

Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины, другим своим указом президент... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T00:38

2022-01-28T00:38

2022-01-28T00:38

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины, другим своим указом президент назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя, документы опубликованы на сайте главы государства.Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан в четверг заявил, что подал в отставку после расстрела военных в Днепре.Кроме того, назначен исполняющий обязанности командующего Нацгвардии. "Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", - отмечается в документе.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата караул, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военных и одна гражданская. После этого Рябчук сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Ранее интернет-издание "Страна.UA" опубликовало видео расстрела людей в украинском Днепре. Позже в СМИ появилось видео, как Рябчук дал показания следователю и рассказал детали произошедшего.

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769869893.html

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в мире, украина, владимир зеленский, днепр (город)