https://ria.ru/20220128/diplomaty-1769957336.html
Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева
Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева
Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине, ведь если США и ряд западных стран решили... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:33
2022-01-28T12:33
2022-01-28T13:57
в мире
украина
сша
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769979639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c95c8e320f0b11b511c048a5d85fa55.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине, ведь если США и ряд западных стран решили эвакуировать своих дипломатов с Украины, значит, этим странам известно что-то, чего не знают остальные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас американцы настолько стали откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят - не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Кстати, про эвакуацию - кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы - канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Мы сейчас подумаем, может быть нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим", - добавил министр.
https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769229541.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769979639_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d120edc4efd2be427b7b16ea2a1e3904.jpg
Лавров об эвакуации дипломатов: "Может быть нам тоже принять меры предосторожности"
Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине, ведь если США и ряд западных стран решили эвакуировать своих дипломатов с Украины, значит, этим странам известно что-то, чего не знают остальные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас американцы настолько стали откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят - не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Кстати, про эвакуацию - кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы - канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
"Мы сейчас подумаем, может быть нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим", - добавил министр.
2022-01-28T12:33
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, сергей лавров, россия
12:33 28.01.2022 (обновлено: 13:57 28.01.2022)
Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева
Лавров допустил, что Россия примет меры предосторожности в отношении дипломатов на Украине