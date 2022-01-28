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Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева
Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева
Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине, ведь если США и ряд западных стран решили... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:33
2022-01-28T13:57
в мире
украина
сша
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине, ведь если США и ряд западных стран решили эвакуировать своих дипломатов с Украины, значит, этим странам известно что-то, чего не знают остальные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас американцы настолько стали откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят - не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Кстати, про эвакуацию - кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы - канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Мы сейчас подумаем, может быть нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим", - добавил министр.
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Лавров об эвакуации дипломатов: "Может быть нам тоже принять меры предосторожности"
Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине, ведь если США и ряд западных стран решили эвакуировать своих дипломатов с Украины, значит, этим странам известно что-то, чего не знают остальные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас американцы настолько стали откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят - не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Кстати, про эвакуацию - кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы - канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда". "Мы сейчас подумаем, может быть нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим", - добавил министр.
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в мире, украина, сша, сергей лавров, россия
12:33 28.01.2022 (обновлено: 13:57 28.01.2022)
 
Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева

Лавров допустил, что Россия примет меры предосторожности в отношении дипломатов на Украине

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине, ведь если США и ряд западных стран решили эвакуировать своих дипломатов с Украины, значит, этим странам известно что-то, чего не знают остальные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас американцы настолько стали откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят - не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Кстати, про эвакуацию - кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы - канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
"Мы сейчас подумаем, может быть нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим", - добавил министр.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 12:09
В Германии ответили на вопрос об эвакуации дипломатов с Украины
 
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