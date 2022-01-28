https://ria.ru/20220128/diplomat-1770083446.html

МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене

МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене - РИА Новости, 28.01.2022

МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене

Министерство иностранных дел ФРГ подтверждает, что сотрудник генерального консульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и покинул страну, это... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T22:57

2022-01-28T22:57

2022-01-28T22:57

в мире

мюнхен

германия

мид германии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764010233_0:112:2892:1739_1920x0_80_0_0_ad6c97b0285b254ec4cfd58509eff98a.jpg

БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ подтверждает, что сотрудник генерального консульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и покинул страну, это случилось еще летом 2021 года, заявила РИА Новости представительница ведомства.Ранее о ситуации писало издание Spiegel. По его данным, это было связано с делом о шпионаже, подозреваемым по которому проходит россиянин Ильнур Н., научный сотрудник одного из университетов Германии. На днях ему были предъявлены в обвинения в суде."Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата, и от него потребовали покинуть страну", - заявила представительница германского МИД в ответ на просьбу подтвердить сообщение Spiegel.Представительница ведомства не стала уточнять, по какой причине сотрудник генконсульства был объявлен нежелательной персоной.На этой неделе стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче российской Службе внешней разведки (СВР) секретов космической программы.О высылке российского дипломата в рамках этого "шпионского дела" ранее известно не было, при этом задержан Ильнур Н. был летом 2021 года - 18 июня. По версии федеральной прокуратуры Германии, не позднее осени 2019 года СВР вступила в контакт с обвиняемым, предложив сотрудничество. Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения".Как утверждает федеральная прокуратура Германии, с ноября 2019 года Ильнур Н. проводил личные встречи с "базирующимся в Германии оперативным офицером российской службы внешней разведки". Обвиняемый передавал информацию по исследовательским проектам в сфере авиакосмических технологий, в том числе по ракете-носителю "Ариан", а в обмен получил наличными деньги на общую сумму в 2,5 тысячи евро, заявляют немецкие правоохранители.

https://ria.ru/20220102/status-1766397981.html

https://ria.ru/20211218/posol-1764361239.html

https://ria.ru/20220128/vysylka-1770008398.html

мюнхен

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мюнхен, германия, мид германии, россия