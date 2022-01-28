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МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене - РИА Новости, 28.01.2022
МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
Министерство иностранных дел ФРГ подтверждает, что сотрудник генерального консульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и покинул страну, это... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T22:57
2022-01-28T22:57
в мире
мюнхен
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ подтверждает, что сотрудник генерального консульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и покинул страну, это случилось еще летом 2021 года, заявила РИА Новости представительница ведомства.Ранее о ситуации писало издание Spiegel. По его данным, это было связано с делом о шпионаже, подозреваемым по которому проходит россиянин Ильнур Н., научный сотрудник одного из университетов Германии. На днях ему были предъявлены в обвинения в суде."Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата, и от него потребовали покинуть страну", - заявила представительница германского МИД в ответ на просьбу подтвердить сообщение Spiegel.Представительница ведомства не стала уточнять, по какой причине сотрудник генконсульства был объявлен нежелательной персоной.На этой неделе стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче российской Службе внешней разведки (СВР) секретов космической программы.О высылке российского дипломата в рамках этого "шпионского дела" ранее известно не было, при этом задержан Ильнур Н. был летом 2021 года - 18 июня. По версии федеральной прокуратуры Германии, не позднее осени 2019 года СВР вступила в контакт с обвиняемым, предложив сотрудничество. Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения".Как утверждает федеральная прокуратура Германии, с ноября 2019 года Ильнур Н. проводил личные встречи с "базирующимся в Германии оперативным офицером российской службы внешней разведки". Обвиняемый передавал информацию по исследовательским проектам в сфере авиакосмических технологий, в том числе по ракете-носителю "Ариан", а в обмен получил наличными деньги на общую сумму в 2,5 тысячи евро, заявляют немецкие правоохранители.
https://ria.ru/20220102/status-1766397981.html
https://ria.ru/20211218/posol-1764361239.html
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в мире, мюнхен, германия, мид германии, россия
22:57 28.01.2022
 
МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене

МИД Германии: сотрудника генконсульства России объявили персоной нон грата еще в 2021 году

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ
Флажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ подтверждает, что сотрудник генерального консульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и покинул страну, это случилось еще летом 2021 года, заявила РИА Новости представительница ведомства.
Ранее о ситуации писало издание Spiegel. По его данным, это было связано с делом о шпионаже, подозреваемым по которому проходит россиянин Ильнур Н., научный сотрудник одного из университетов Германии. На днях ему были предъявлены в обвинения в суде.
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"Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата, и от него потребовали покинуть страну", - заявила представительница германского МИД в ответ на просьбу подтвердить сообщение Spiegel.
Представительница ведомства не стала уточнять, по какой причине сотрудник генконсульства был объявлен нежелательной персоной.
На этой неделе стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче российской Службе внешней разведки (СВР) секретов космической программы.
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О высылке российского дипломата в рамках этого "шпионского дела" ранее известно не было, при этом задержан Ильнур Н. был летом 2021 года - 18 июня. По версии федеральной прокуратуры Германии, не позднее осени 2019 года СВР вступила в контакт с обвиняемым, предложив сотрудничество. Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения".
Как утверждает федеральная прокуратура Германии, с ноября 2019 года Ильнур Н. проводил личные встречи с "базирующимся в Германии оперативным офицером российской службы внешней разведки". Обвиняемый передавал информацию по исследовательским проектам в сфере авиакосмических технологий, в том числе по ракете-носителю "Ариан", а в обмен получил наличными деньги на общую сумму в 2,5 тысячи евро, заявляют немецкие правоохранители.
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