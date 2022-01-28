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ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию - РИА Новости, 28.01.2022
ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
Европейский союз намерен соответствующим образом отреагировать на решение Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T23:47
2022-01-28T23:47
2022-01-28T23:47
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Европейский союз намерен соответствующим образом отреагировать на решение Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.МИД России в пятницу сообщил, что Москва решила расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики стран-членов Евросоюза. Как следует из заявления ведомства, Москва, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации."Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию", - указывается в документе.В ЕС также считают, что такой шаг продолжает "подогревать атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации".Европейский союз выразил сожаление в связи с решением Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы."Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу российскими властями решения о запрете въезда в Россию неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС", - указывается в документе.МИД России сообщил, что Москва решила расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики стран-членов Евросоюза. Как следует из заявления ведомства, Москва, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
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в мире, москва, евросоюз, россия
ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
Евросоюз пригрозил ответить на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости.
Европейский союз намерен соответствующим образом отреагировать на решение Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится в распространенном заявлении
европейской внешнеполитической службы.
МИД России в пятницу сообщил, что Москва решила расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики стран-членов Евросоюза. Как следует из заявления ведомства, Москва, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
"Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию", - указывается в документе.
В ЕС также считают, что такой шаг продолжает "подогревать атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации".
Европейский союз выразил сожаление в связи с решением Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.
"Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу российскими властями решения о запрете въезда в Россию неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС", - указывается в документе.
МИД России сообщил, что Москва решила расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики стран-членов Евросоюза
. Как следует из заявления ведомства, Москва, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.