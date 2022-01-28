https://ria.ru/20220128/chinovniki-1770086802.html

ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию

ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию - РИА Новости, 28.01.2022

ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию

Европейский союз намерен соответствующим образом отреагировать на решение Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T23:47

2022-01-28T23:47

2022-01-28T23:47

в мире

москва

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Европейский союз намерен соответствующим образом отреагировать на решение Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.МИД России в пятницу сообщил, что Москва решила расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики стран-членов Евросоюза. Как следует из заявления ведомства, Москва, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации."Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию", - указывается в документе.В ЕС также считают, что такой шаг продолжает "подогревать атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации".Европейский союз выразил сожаление в связи с решением Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы."Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу российскими властями решения о запрете въезда в Россию неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС", - указывается в документе.МИД России сообщил, что Москва решила расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики стран-членов Евросоюза. Как следует из заявления ведомства, Москва, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770061168.html

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770050878.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, евросоюз, россия