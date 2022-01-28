23:54 28.01.2022 (обновлено: 00:00 29.01.2022)
Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
Чешское радио: нового фигуранта дела о взрыве на складах оружия зовут Николай Шапошников
Полиция на месте взрыва в Врбетице в 2014 году
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новый фигурант появился в деле о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице, его зовут Николай Шапошников и у него чешское гражданство, утверждает Чешское радио со ссылкой на три анонимных источника.
"Чешская полиция ведет расследование в отношении Николая Шапошникова, сотрудника фирмы по транспортировке оружия Imex Group, которая арендовала склад боеприпасов во Врбетице в то время", - говорится в сообщении радиостанции.
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Как утверждает радиостанция, Шапошников якобы мог встречаться с "руководителем подразделения ГРУ" и оказывать поддержку двум агентам, которых подозревают в организации взрыва.
По данным радиостанции, Шапошников якобы ранее служил профессиональным военным в рядах российской армии и имеет чешский паспорт. Юрист Imex Group сообщил радиостанции, что он якобы все еще работает в фирме, где отвечает за ведение конкретных сделок.
Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
В МИД РФ также заявляли, что линия ЕС на сдерживание России усиливается. В ведомстве подчеркнули, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.