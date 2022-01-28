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Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева
Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 28.01.2022
Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил на своей странице в Instagram, что посетил в спецприемнике Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Сайди Янгулбаева. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:55
2022-01-28T01:55
происшествия
рамзан кадыров
нижний новгород
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 28 янв – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил на своей странице в Instagram, что посетил в спецприемнике Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Сайди Янгулбаева.На опубликованных кадрах показывают, как Солтаев общается с Мусаевой. Судя по видеосъемке, женщина в камере находится одна. На видео фельдшер спецприемника говорит, что оценивает состояние задержанной как удовлетворительное, у нее есть все нужные лекарства и инсулин.Кроме того, на видеоролике мужчина, представившийся заместителем начальника спецприемника капитаном Алиевым, сообщил, что Зарема Мусаева из-за зависимости от инсулина обеспечена особым питанием, жалоб от нее не поступало.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница агентства рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220127/yangulbaev-1769833392.html
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происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня), россия
01:55 28.01.2022
 
Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева

Омбудсмен Чечни Солтаев посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗима в Грозном
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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ГРОЗНЫЙ, 28 янв – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил на своей странице в Instagram, что посетил в спецприемнике Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Сайди Янгулбаева.
"Сегодня я посетил спецприемник МВД по ЧР с целью поинтересоваться состоянием здоровья Заремы Мусаевой и убедиться лично, что для поддержания её здоровья созданы все необходимые условия", - написал Солтаев.
На опубликованных кадрах показывают, как Солтаев общается с Мусаевой. Судя по видеосъемке, женщина в камере находится одна. На видео фельдшер спецприемника говорит, что оценивает состояние задержанной как удовлетворительное, у нее есть все нужные лекарства и инсулин.
Кроме того, на видеоролике мужчина, представившийся заместителем начальника спецприемника капитаном Алиевым, сообщил, что Зарема Мусаева из-за зависимости от инсулина обеспечена особым питанием, жалоб от нее не поступало.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 17:22
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница агентства рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 08:21
Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров
 
ПроисшествияРамзан КадыровНижний НовгородЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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