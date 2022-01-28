https://ria.ru/20220128/chechnya-1769892470.html

Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева

Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 28.01.2022

Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил на своей странице в Instagram, что посетил в спецприемнике Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Сайди Янгулбаева. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T01:55

2022-01-28T01:55

2022-01-28T01:55

происшествия

рамзан кадыров

нижний новгород

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 28 янв – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил на своей странице в Instagram, что посетил в спецприемнике Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Сайди Янгулбаева.На опубликованных кадрах показывают, как Солтаев общается с Мусаевой. Судя по видеосъемке, женщина в камере находится одна. На видео фельдшер спецприемника говорит, что оценивает состояние задержанной как удовлетворительное, у нее есть все нужные лекарства и инсулин.Кроме того, на видеоролике мужчина, представившийся заместителем начальника спецприемника капитаном Алиевым, сообщил, что Зарема Мусаева из-за зависимости от инсулина обеспечена особым питанием, жалоб от нее не поступало.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница агентства рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220127/yangulbaev-1769833392.html

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769191750.html

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происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня), россия