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Диетолог рассказала, как приготовить полезный бутерброд
Диетолог рассказала, как приготовить полезный бутерброд - РИА Новости, 28.01.2022
Диетолог рассказала, как приготовить полезный бутерброд
Бутерброды или сэндвичи обычно считаются вредной едой, но их легко модифицировать и превратить в полезные. Как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T04:15
2022-01-28T04:15
общество
питание
еда
здоровье
нурия дианова
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бутерброды или сэндвичи обычно считаются вредной едой, но их легко модифицировать и превратить в полезные. Как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.Россияне относятся к бутербродам и сэндвичам как к аппетитному и достаточно плотному перекусу, но в то же время большинство из них уверены, что полезной подобную пищу точно не назовешь, отметила Дианова. По ее словам, это ошибочное представление. Если дополнять бутерброды овощами, они вполне могут стать частью здорового рациона.Перекус должен включать в два раза больше овощей, чем хлеба с мясом, колбасой или сыром, и тогда он будет полезным, пояснила она.Другое важное условие, необходимое для приготовления хорошего бутерброда, — это отказ от использования белого хлеба."Бутерброд или сэндвич должен быть с темным хлебом. Это принципиальная позиция. Никаких рафинированных углеводов в виде белого хлеба. Вы можете сделать бутерброд с любым цельнозерновым или серым хлебом. Сверху на него можно класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы, сыра и так далее", — посоветовала Дианова.
https://rsport.ria.ru/20211228/grushi-1765745019.html
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общество, питание, еда, здоровье, нурия дианова, россия
04:15 28.01.2022
 
Диетолог рассказала, как приготовить полезный бутерброд

Диетолог Дианова: чтобы сделать бутерброд полезным, нужно добавить к нему клетчатки

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкБутерброды
Бутерброды - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бутерброды или сэндвичи обычно считаются вредной едой, но их легко модифицировать и превратить в полезные. Как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Россияне относятся к бутербродам и сэндвичам как к аппетитному и достаточно плотному перекусу, но в то же время большинство из них уверены, что полезной подобную пищу точно не назовешь, отметила Дианова. По ее словам, это ошибочное представление. Если дополнять бутерброды овощами, они вполне могут стать частью здорового рациона.
"Смысл в том, что в обычном бутерброде не хватает клетчатки. Важно добавлять к нему овощной салат или просто пару огурцов или помидоров. Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше — 200 граммов", — сказала Дианова.
Перекус должен включать в два раза больше овощей, чем хлеба с мясом, колбасой или сыром, и тогда он будет полезным, пояснила она.
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Другое важное условие, необходимое для приготовления хорошего бутерброда, — это отказ от использования белого хлеба.
"Бутерброд или сэндвич должен быть с темным хлебом. Это принципиальная позиция. Никаких рафинированных углеводов в виде белого хлеба. Вы можете сделать бутерброд с любым цельнозерновым или серым хлебом. Сверху на него можно класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы, сыра и так далее", — посоветовала Дианова.
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