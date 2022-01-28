https://ria.ru/20220128/buterbrod-1769888351.html

Диетолог рассказала, как приготовить полезный бутерброд

Диетолог рассказала, как приготовить полезный бутерброд - РИА Новости, 28.01.2022

Диетолог рассказала, как приготовить полезный бутерброд

Бутерброды или сэндвичи обычно считаются вредной едой, но их легко модифицировать и превратить в полезные. Как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T04:15

2022-01-28T04:15

2022-01-28T04:15

общество

питание

еда

здоровье

нурия дианова

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бутерброды или сэндвичи обычно считаются вредной едой, но их легко модифицировать и превратить в полезные. Как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.Россияне относятся к бутербродам и сэндвичам как к аппетитному и достаточно плотному перекусу, но в то же время большинство из них уверены, что полезной подобную пищу точно не назовешь, отметила Дианова. По ее словам, это ошибочное представление. Если дополнять бутерброды овощами, они вполне могут стать частью здорового рациона.Перекус должен включать в два раза больше овощей, чем хлеба с мясом, колбасой или сыром, и тогда он будет полезным, пояснила она.Другое важное условие, необходимое для приготовления хорошего бутерброда, — это отказ от использования белого хлеба."Бутерброд или сэндвич должен быть с темным хлебом. Это принципиальная позиция. Никаких рафинированных углеводов в виде белого хлеба. Вы можете сделать бутерброд с любым цельнозерновым или серым хлебом. Сверху на него можно класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы, сыра и так далее", — посоветовала Дианова.

https://rsport.ria.ru/20211228/grushi-1765745019.html

https://rsport.ria.ru/20220127/greypfrut-1769703903.html

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общество, питание, еда, здоровье, нурия дианова, россия