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Шоубиз
https://ria.ru/20220128/braun-1769992957.html
Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании
Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 28.01.2022
Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании
Девушка, имя которой сохраняется в тайне, подала в суд на экс-бойфренда Рианны Криса Брауна. Она обвинила рэпера в том, что он накачал ее наркотиками и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:58
2022-01-28T16:58
шоубиз
шоу-бизнес
рианна (робин фенти)
знаменитости
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Девушка, имя которой сохраняется в тайне, подала в суд на экс-бойфренда Рианны Криса Брауна. Она обвинила рэпера в том, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте. Потерпевшая требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на судебный документ.Согласно иску, инцидент произошел в Майами в конце 2020 года. Браун пригласил девушку на яхту, где предложил ей выпить, подав бокал с напитком. Обсудив ее музыкальную карьеру и дав несколько советов, певец снова наполнил бокал девушки, после чего она стала "дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать", говорится в жалобе. Затем Браун повел девушку в спальню и изнасиловал, а на следующий день потребовал принять препарат для экстренной контрацепции, утверждается в документе.Девушка требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов в дополнение к штрафным санкциям и расходам на оплату услуг адвоката.Представитель Брауна пока не прокомментировал ситуацию. Певец находится под пристальным вниманием правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, тогда бойфренд Рианны, был осужден на пять лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги. После этого его еще несколько раз обвиняли в нанесении побоев и изнасиловании.
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шоу-бизнес, рианна (робин фенти), знаменитости
16:58 28.01.2022
 
Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании

Бывшего Рианны Криса Брауна обвинили в изнасиловании и потребовали 20 миллионов долларов

© Flickr / Eva RinaldiАмериканский певец Крис Браун
Американский певец Крис Браун - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Flickr / Eva Rinaldi
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Девушка, имя которой сохраняется в тайне, подала в суд на экс-бойфренда Рианны Криса Брауна. Она обвинила рэпера в том, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте. Потерпевшая требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на судебный документ.
Согласно иску, инцидент произошел в Майами в конце 2020 года. Браун пригласил девушку на яхту, где предложил ей выпить, подав бокал с напитком. Обсудив ее музыкальную карьеру и дав несколько советов, певец снова наполнил бокал девушки, после чего она стала "дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать", говорится в жалобе. Затем Браун повел девушку в спальню и изнасиловал, а на следующий день потребовал принять препарат для экстренной контрацепции, утверждается в документе.
© AP Photo / Invision / Matt SaylesАмериканский певец Крис Браун
Американский певец Крис Браун - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Invision / Matt Sayles
Девушка требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов в дополнение к штрафным санкциям и расходам на оплату услуг адвоката.

"Мы хотим добиться того, чтобы все стороны были привлечены к ответственности, чтобы мы могли начать искоренять такое поведение в нашем обществе", – заявила журналу адвокат потерпевшей Ариэль Митчелл.

Представитель Брауна пока не прокомментировал ситуацию.
Певец находится под пристальным вниманием правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, тогда бойфренд Рианны, был осужден на пять лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги. После этого его еще несколько раз обвиняли в нанесении побоев и изнасиловании.
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