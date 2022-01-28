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Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании
Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 28.01.2022
Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании
Девушка, имя которой сохраняется в тайне, подала в суд на экс-бойфренда Рианны Криса Брауна. Она обвинила рэпера в том, что он накачал ее наркотиками и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:58
2022-01-28T16:58
2022-01-28T16:58
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Девушка, имя которой сохраняется в тайне, подала в суд на экс-бойфренда Рианны Криса Брауна. Она обвинила рэпера в том, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте. Потерпевшая требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на судебный документ.Согласно иску, инцидент произошел в Майами в конце 2020 года. Браун пригласил девушку на яхту, где предложил ей выпить, подав бокал с напитком. Обсудив ее музыкальную карьеру и дав несколько советов, певец снова наполнил бокал девушки, после чего она стала "дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать", говорится в жалобе. Затем Браун повел девушку в спальню и изнасиловал, а на следующий день потребовал принять препарат для экстренной контрацепции, утверждается в документе.Девушка требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов в дополнение к штрафным санкциям и расходам на оплату услуг адвоката.Представитель Брауна пока не прокомментировал ситуацию. Певец находится под пристальным вниманием правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, тогда бойфренд Рианны, был осужден на пять лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги. После этого его еще несколько раз обвиняли в нанесении побоев и изнасиловании.
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шоу-бизнес, рианна (робин фенти), знаменитости
Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании
Бывшего Рианны Криса Брауна обвинили в изнасиловании и потребовали 20 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости.
Девушка, имя которой сохраняется в тайне, подала в суд на экс-бойфренда Рианны Криса Брауна. Она обвинила рэпера в том, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте. Потерпевшая требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов, сообщает
журнал Rolling Stone со ссылкой на судебный документ.
Согласно иску, инцидент произошел в Майами в конце 2020 года. Браун пригласил девушку на яхту, где предложил ей выпить, подав бокал с напитком. Обсудив ее музыкальную карьеру и дав несколько советов, певец снова наполнил бокал девушки, после чего она стала "дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать", говорится в жалобе. Затем Браун повел девушку в спальню и изнасиловал, а на следующий день потребовал принять препарат для экстренной контрацепции, утверждается в документе.
Девушка требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов в дополнение к штрафным санкциям и расходам на оплату услуг адвоката.
"Мы хотим добиться того, чтобы все стороны были привлечены к ответственности, чтобы мы могли начать искоренять такое поведение в нашем обществе", – заявила журналу адвокат потерпевшей Ариэль Митчелл.
Представитель Брауна пока не прокомментировал ситуацию.
Певец находится под пристальным вниманием правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, тогда бойфренд Рианны, был осужден
на пять лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги. После этого его еще несколько раз обвиняли в нанесении побоев и изнасиловании.