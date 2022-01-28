https://ria.ru/20220128/braun-1769992957.html

Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании

Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 28.01.2022

Бывшего Рианны обвинили в изнасиловании

Девушка, имя которой сохраняется в тайне, подала в суд на экс-бойфренда Рианны Криса Брауна. Она обвинила рэпера в том, что он накачал ее наркотиками и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:58

2022-01-28T16:58

2022-01-28T16:58

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Девушка, имя которой сохраняется в тайне, подала в суд на экс-бойфренда Рианны Криса Брауна. Она обвинила рэпера в том, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте. Потерпевшая требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на судебный документ.Согласно иску, инцидент произошел в Майами в конце 2020 года. Браун пригласил девушку на яхту, где предложил ей выпить, подав бокал с напитком. Обсудив ее музыкальную карьеру и дав несколько советов, певец снова наполнил бокал девушки, после чего она стала "дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать", говорится в жалобе. Затем Браун повел девушку в спальню и изнасиловал, а на следующий день потребовал принять препарат для экстренной контрацепции, утверждается в документе.Девушка требует возмещения убытков в размере 20 миллионов долларов в дополнение к штрафным санкциям и расходам на оплату услуг адвоката.Представитель Брауна пока не прокомментировал ситуацию. Певец находится под пристальным вниманием правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, тогда бойфренд Рианны, был осужден на пять лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги. После этого его еще несколько раз обвиняли в нанесении побоев и изнасиловании.

https://ria.ru/20211130/rianna-1761387995.html

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шоу-бизнес, рианна (робин фенти), знаменитости