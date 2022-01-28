https://ria.ru/20220128/botticelli-1769918879.html

Картину приписываемую Боттичелли продали за 45 миллионов долларов

Картину приписываемую Боттичелли продали за 45 миллионов долларов - РИА Новости, 28.01.2022

Картину приписываемую Боттичелли продали за 45 миллионов долларов

Картину, приписываемую итальянскому живописцу Сандро Боттичелли, "Муж Скорбей" (Man of Sorrows) продали за 45,4 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:40

2022-01-28T13:40

2022-01-28T13:40

культура

нью-йорк (город)

sotheby's

сандро боттичелли (алессандро филипепи)

новости культуры

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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Картину, приписываемую итальянскому живописцу Сандро Боттичелли, "Муж Скорбей" (Man of Sorrows) продали за 45,4 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке, сообщает аукционный дом Sotheby's."В "Муже Скорбей" Боттичелли зритель усматривает Иисуса Христа, одетого в сборчатую багровую одежду в исключительно прямой позе на темном фоне… Небольшие капли крови из-за острых побегов его тернового венца струятся в немного красные области вокруг его сизо-серых глаз", — описывает картину аукционный дом.Отмечается, что картина находилась в частной коллекции с XIX века, когда ее впервые зафиксировали у английской оперной певицы Аделаиды Кембл. Владелец картины до прошедшего в четверг аукциона приобрел ее в 1963 году.Предполагается, что работа датируется примерно 1500 годом.Картина ушла с молотка в течение семи минут. Кто именно купил шедевр позднего Боттичелли, не разглашается. 45,4 миллиона долларов — сумма внушительная, но картины итальянского живописца продавались и за большие деньги. "Портрет молодого человека с медальоном" был куплен на аукционе Sotheby’s в январе 2021 года за 92 миллиона долларов, что стало аукционным рекордом цены для картин Боттичелли.

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нью-йорк (город), sotheby's , сандро боттичелли (алессандро филипепи), новости культуры