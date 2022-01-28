https://ria.ru/20220128/biznes-1769966347.html
Путин планирует встретиться с немецким бизнесом
Путин планирует встретиться с немецким бизнесом - РИА Новости, 28.01.2022
Путин планирует встретиться с немецким бизнесом
Президент России Владимир Путин планирует планирует встретиться с представителями немецкого бизнеса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:06
2022-01-28T13:06
2022-01-28T13:33
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует планирует встретиться с представителями немецкого бизнеса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что традиционно президент общается с представителями большого бизнеса наших основных торгово-экономических партнёров, готовятся разные встречи, со временем пройдет и встреча с германскими. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли готовится беседа Путина с немецкими бизнесменами в начале марта.Восточный комитет немецкой экономики традиционно организует раз в год встречу предпринимателей с Путиным и министрами экономического блока, они проходят в закрытом формате.
https://ria.ru/20220127/putin-1769792289.html
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владимир путин, дмитрий песков
13:06 28.01.2022 (обновлено: 13:33 28.01.2022)
Путин планирует встретиться с немецким бизнесом
Пресс-секретарь президента Песков: Путин планирует встретиться с немецким бизнесом