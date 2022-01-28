https://ria.ru/20220128/biznes-1769966347.html

Путин планирует встретиться с немецким бизнесом

Путин планирует встретиться с немецким бизнесом - РИА Новости, 28.01.2022

Путин планирует встретиться с немецким бизнесом

Президент России Владимир Путин планирует планирует встретиться с представителями немецкого бизнеса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:06

2022-01-28T13:06

2022-01-28T13:33

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует планирует встретиться с представителями немецкого бизнеса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что традиционно президент общается с представителями большого бизнеса наших основных торгово-экономических партнёров, готовятся разные встречи, со временем пройдет и встреча с германскими. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли готовится беседа Путина с немецкими бизнесменами в начале марта.Восточный комитет немецкой экономики традиционно организует раз в год встречу предпринимателей с Путиным и министрами экономического блока, они проходят в закрытом формате.

https://ria.ru/20220127/putin-1769792289.html

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владимир путин, дмитрий песков