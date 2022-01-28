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Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности
Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 28.01.2022
Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО по... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:16
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности для РФ, после чего определится с дальнейшими действиями, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями", - говорится в сообщении.
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сша, нато, россия
16:16 28.01.2022 (обновлено: 16:22 28.01.2022)
 
Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности

Путин и Макрон обсудили вопрос предоставления России долгосрочных гарантий безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности для РФ, после чего определится с дальнейшими действиями, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями", - говорится в сообщении.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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