https://ria.ru/20220128/bezopasnost-1770016916.html
Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности
Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 28.01.2022
Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО по... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:16
2022-01-28T16:16
2022-01-28T16:22
сша
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности для РФ, после чего определится с дальнейшими действиями, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями", - говорится в сообщении.
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сша, нато, россия
16:16 28.01.2022 (обновлено: 16:22 28.01.2022)
Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности
Путин и Макрон обсудили вопрос предоставления России долгосрочных гарантий безопасности