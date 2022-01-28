14:43 28.01.2022 (обновлено: 16:04 28.01.2022)
Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"В пятницу, 28 января, боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России", — говорится в релизе.
В Минобороны уточнили, что С-400 успешно провел начальные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и после этого в начале декабря прибыл к месту постоянной дислокации в Подмосковье.
Сейчас небо Москвы и центрального промышленного района России защищают пять зенитных ракетных полков, укомплектованных "Триумфами".
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
23 января, 13:36ОружиеОпубликовано видео тройного пуска ракет С-400 "Триумф"