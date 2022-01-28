https://ria.ru/20220128/bezopasnost-1769992557.html

Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье - РИА Новости, 28.01.2022

Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:43

2022-01-28T14:43

2022-01-28T16:04

безопасность

московская область (подмосковье)

москва

с-400 «триумф»

космос - риа наука

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны."В пятницу, 28 января, боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России", — говорится в релизе.В Минобороны уточнили, что С-400 успешно провел начальные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и после этого в начале декабря прибыл к месту постоянной дислокации в Подмосковье. Сейчас небо Москвы и центрального промышленного района России защищают пять зенитных ракетных полков, укомплектованных "Триумфами". Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/s-400-1769127908.html

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безопасность, московская область (подмосковье), москва, с-400 «триумф», космос - риа наука, воздушно-космические силы россии, россия