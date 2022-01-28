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Путин найдет время, чтобы высказать позицию по ответу США, заявил Песков

Путин найдет время, чтобы высказать позицию по ответу США, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2022

Путин найдет время, чтобы высказать позицию по ответу США, заявил Песков

Президент России Владимир Путин найдет форму и время, чтобы высказать свою позицию по ответу США на идеи о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:10

2022-01-28T13:10

2022-01-28T13:10

сша

владимир путин

дмитрий песков

нато

сергей лавров

восточная европа

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин найдет форму и время, чтобы высказать свою позицию по ответу США на идеи о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. Пока еще решение не принято. Как только будет принято - мы вас проинформируем", - сказал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду Вашингтон передал Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В госдепартаменте выразили надежду, что они не будут опубликованы и останутся предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено Путину, он примет решение о дальнейших шагах.

сша

восточная европа

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сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, сергей лавров, восточная европа, россия