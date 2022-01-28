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Россия не изменит свою позицию по гарантиям безопасности, заявил Лавров

Россия не изменит свою позицию по гарантиям безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022

Россия не изменит свою позицию по гарантиям безопасности, заявил Лавров

Если США продолжат настаивать на том, что они не изменят своей позиции по вопросам, касающимся европейской безопасности, то они должны понимать, что и Россия... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:49

2022-01-28T11:49

2022-01-28T12:35

в мире

сша

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сергей лавров

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Если США продолжат настаивать на том, что они не изменят своей позиции по вопросам, касающимся европейской безопасности, то они должны понимать, что и Россия своей менять не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если они настаивают на том, что они не изменят своей позиции, мы тоже своей позиции не изменим. Просто у них позиция основана на фальшивых доводах, на прямом перевирании фактов, а наша позиция основана на том, под чем все подписались. И здесь я не вижу какой-либо возможности для компромисса. Иначе о чем договариваться, если старые решения они откровенно саботируют и перевирают. Это будет для нас ключевым тестом", - сказал Лавров в интервью радиостанциям радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда"."Я еще раз говорю - им невозможно будет увернуться от ответа на вопрос почему они не выполняют то, под чем подписались их президенты о недопустимости укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - добавил министр.

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в мире, сша, нато, сергей лавров, россия