https://ria.ru/20220128/bezopasnost-1769926781.html

Посол России прокомментировал возможность размещения оружия на Кубе

Посол России прокомментировал возможность размещения оружия на Кубе - РИА Новости, 28.01.2022

Посол России прокомментировал возможность размещения оружия на Кубе

Возможность размещения на Кубе российской военной инфраструктуры - это деликатная тема, которая заранее анонсироваться не может, заявил РИА Новости российский... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:57

2022-01-28T10:57

2022-01-28T11:09

куба

россия

владимир путин

сергей рябков

нато

дмитрий медведев

латинская америка

восточная европа

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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Возможность размещения на Кубе российской военной инфраструктуры - это деликатная тема, которая заранее анонсироваться не может, заявил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, ранее заявил, что Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США. При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.По словам российского посла, кубинские законы, в отличие от многих других стран, прямо не запрещают размещения иностранной военной инфраструктуры на своей территории."Каких-либо положений, касающихся возможности размещения иностранных военных баз на территории Кубы, в конституции республики не содержится", - отметил Андрей Гуськов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. В настоящий момент, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту Владимиру Путину, он будет принимать решение о дальнейших шагах. В среду Лавров отмечал, что Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.В советские годы в южном пригороде Лурдес кубинской столицы Гаваны была расположена российская военная база. Центр радиоэлектронной разведки был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Расположенный в 250 километрах от границ США, он позволял перехватывать данные радиоэфира практически по всей американской территории. В 2001 году руководство РФ приняло решение уйти из Лурдеса, в феврале 2002 года последние российские специалисты покинули объект.

https://ria.ru/20220122/sotrudnichestvo-1769017187.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/ssha-rossiya-1768456758.html

куба

россия

латинская америка

восточная европа

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куба, россия, владимир путин, сергей рябков, нато, дмитрий медведев, латинская америка, восточная европа