10:57 28.01.2022 (обновлено: 11:09 28.01.2022)
Посол России прокомментировал возможность размещения оружия на Кубе
Посол России Гуськов: размещение оружия на Кубе — деликатная тема, она не анонсируется
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг на балконе в исторической части Гаваны
Флаг на балконе в исторической части Гаваны
МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Возможность размещения на Кубе российской военной инфраструктуры - это деликатная тема, которая заранее анонсироваться не может, заявил РИА Новости российский посол на Кубе Андрей Гуськов.
"Относительно возможности размещения на Кубе российской военной инфраструктуры, учитывая деликатность данной темы, она не может анонсироваться заранее. Это в порядке вещей в отношениях между любыми государствами", - сказал дипломат.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, ранее заявил, что Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США. При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
По словам российского посла, кубинские законы, в отличие от многих других стран, прямо не запрещают размещения иностранной военной инфраструктуры на своей территории.
"Каких-либо положений, касающихся возможности размещения иностранных военных баз на территории Кубы, в конституции республики не содержится", - отметил Андрей Гуськов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. В настоящий момент, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту Владимиру Путину, он будет принимать решение о дальнейших шагах. В среду Лавров отмечал, что Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
В советские годы в южном пригороде Лурдес кубинской столицы Гаваны была расположена российская военная база. Центр радиоэлектронной разведки был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Расположенный в 250 километрах от границ США, он позволял перехватывать данные радиоэфира практически по всей американской территории. В 2001 году руководство РФ приняло решение уйти из Лурдеса, в феврале 2002 года последние российские специалисты покинули объект.