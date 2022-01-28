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Глава МИД ФРГ раскрыла детали разговора с Лавровым
Глава МИД ФРГ раскрыла детали разговора с Лавровым - РИА Новости, 28.01.2022
Глава МИД ФРГ раскрыла детали разговора с Лавровым
Глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Берлин продолжает "открытый" диалог с... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T20:48
2022-01-28T20:48
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
мид германии
сергей лавров
россия
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Берлин продолжает "открытый" диалог с Москвой по таким темам, как ситуация вокруг Украины, безопасность в Европе и двусторонние вопросы."Сегодня я говорила по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Мы продолжаем с Россией открытый и верный принципам диалог: об угрозе Украине, о будущем нормандского формата, о безопасности в Европе и по двусторонним вопросам", - написала Бербок в Twitter.Российское внешнеполитическое ведомство со своей стороны сообщило ранее, что Лавров и Бербок в ходе телефонного разговора выразили поддержку работе "нормандского формата" по урегулированию на Украине. Лавров в телефонном разговоре также поделился первой реакцией на ответы, полученные от США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.Разговор министров состоялся на фоне появившейся в СМИ информации о том, что Германия высылает из страны российского дипломата из-за подозрений в "шпионаже".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220128/berbok-1769994315.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, мид германии, сергей лавров, россия, анналена бербок
20:48 28.01.2022
 
Глава МИД ФРГ раскрыла детали разговора с Лавровым

Глава МИД ФРГ Бербок: обсудила с Лавровым Украину и безопасность Европы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Берлин продолжает "открытый" диалог с Москвой по таким темам, как ситуация вокруг Украины, безопасность в Европе и двусторонние вопросы.
"Сегодня я говорила по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Мы продолжаем с Россией открытый и верный принципам диалог: об угрозе Украине, о будущем нормандского формата, о безопасности в Европе и по двусторонним вопросам", - написала Бербок в Twitter.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
14:51
Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР
Российское внешнеполитическое ведомство со своей стороны сообщило ранее, что Лавров и Бербок в ходе телефонного разговора выразили поддержку работе "нормандского формата" по урегулированию на Украине. Лавров в телефонном разговоре также поделился первой реакцией на ответы, полученные от США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.
Разговор министров состоялся на фоне появившейся в СМИ информации о том, что Германия высылает из страны российского дипломата из-за подозрений в "шпионаже".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
20 января, 06:44
В Германии рассказали, как Бербок "переобулась" в вопросе российского газа
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОМИД ГерманииСергей ЛавровРоссияАнналена Бербок
 
 
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