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Лавров поговорил по телефону с главой МИД Германии Бербок
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Германии Бербок - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Германии Бербок
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонной беседы обсудили ход переговоров по восстановлению СВПД, сообщило... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:38
2022-01-28T15:57
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
украина
германия
сергей лавров
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонной беседы обсудили ход переговоров по восстановлению СВПД, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В центре обсуждения были вопросы, связанные с предложениями, выдвигаемыми в рамках проходящего в Вене восьмого раунда многосторонних переговоров о восстановлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ."С обеих сторон подчеркнута безальтернативность продолжения сосредоточенной дипломатической работы над реанимированием подписанных в 2015 году в столице Австрии договоренностей", - отметили в ведомстве.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Также оба министра выразили поддержку работе "нормандского формата" по урегулированию на Украине. "Выражена обоюдная поддержка работе в рамках "нормандского формата" по содействию полному выполнению Минских договоренностей об урегулировании кризиса на востоке Украины", - сообщает МИД. Разговор министров состоялся на фоне информации о том, что Германия высылает из страны российского дипломата из-за подозрений в "шпионаже".В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По итогам встречи стороны договорились провести следующее заседание в феврале в Берлине.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, германия, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, анналена бербок
15:38 28.01.2022 (обновлено: 15:57 28.01.2022)
 
Лавров поговорил по телефону с главой МИД Германии Бербок

Главы МИД России и Германии Лавров и Бербок поговорили по телефону

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Доме приемов МИД России
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонной беседы обсудили ход переговоров по восстановлению СВПД, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В центре обсуждения были вопросы, связанные с предложениями, выдвигаемыми в рамках проходящего в Вене восьмого раунда многосторонних переговоров о восстановлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 19:30
Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД
"С обеих сторон подчеркнута безальтернативность продолжения сосредоточенной дипломатической работы над реанимированием подписанных в 2015 году в столице Австрии договоренностей", - отметили в ведомстве.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря 2021, 12:51
В МИД рассчитывают, что раунд переговоров по СВПД закончится вовремя
Также оба министра выразили поддержку работе "нормандского формата" по урегулированию на Украине. "Выражена обоюдная поддержка работе в рамках "нормандского формата" по содействию полному выполнению Минских договоренностей об урегулировании кризиса на востоке Украины", - сообщает МИД. Разговор министров состоялся на фоне информации о том, что Германия высылает из страны российского дипломата из-за подозрений в "шпионаже".
В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По итогам встречи стороны договорились провести следующее заседание в феврале в Берлине.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
02:37
Посол Украины обвинил Германию в "трусости" из-за отказа в помощи
 
МИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреУкраинаГерманияСергей ЛавровСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияАнналена Бербок
 
 
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