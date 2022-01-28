Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/berbok-1769994315.html
Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР
Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР - РИА Новости, 29.01.2022
Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила на слова украинского посла Андрея Мельника об исторической ответственности Германии перед Украиной в связи со Второй... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-28T14:51
2022-01-29T00:45
в мире
украина
ссср
нато
мид германии
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:92:2724:1624_1920x0_80_0_0_d174e05032581151151d066f1dd9c493.jpg
БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила на слова украинского посла Андрея Мельника об исторической ответственности Германии перед Украиной в связи со Второй мировой войной: по словам Бербок, Берлин несет особую ответственность не только перед Киевом, но и перед всеми странами бывшего СССР.Украинский посол ранее неоднократно указывал на ответственность Германии перед Украиной из-за потерь, понесенных во Второй мировой. В частности, в этом контексте Мельник призывал Германию добиться скорейшего вступления Украины в НАТО — из-за исторической ответственности страны перед украинским народом."Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза", — сказала Бербок в интервью медиагруппе Funke, отметив, что Германия причинила "немыслимые страдания" людям, проживавшим в СССР.В этой связи министр добавила, что Германия несет "также историческую ответственность за то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить новую военную эскалацию".Мельник на прошлой неделе также напомнил Германии о преступлениях нацизма, комментируя скандал вокруг командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха, ушедшего в отставку после слов о том, что Крым не вернется в состав Украины. Тогда Мельник заявил газете Welt, что "украинцы из-за этой надменной позиции бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками".Слова Мельника в связи с отставкой Шенбаха вызвали критику со стороны бывшего генерального инспектора бундесвера Харальда Куята, который выразил мнение, что "украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее".
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769015832.html
https://ria.ru/20220122/oruzhie-1769013724.html
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:0:2472:1853_1920x0_80_0_0_45c2940ff0fdf3fa53e2dd21ed849771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ссср, нато, мид германии, анналена бербок
14:51 28.01.2022 (обновлено: 00:45 29.01.2022)
 
Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия ответственна перед всеми странами бывшего СССР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила на слова украинского посла Андрея Мельника об исторической ответственности Германии перед Украиной в связи со Второй мировой войной: по словам Бербок, Берлин несет особую ответственность не только перед Киевом, но и перед всеми странами бывшего СССР.
Украинский посол ранее неоднократно указывал на ответственность Германии перед Украиной из-за потерь, понесенных во Второй мировой. В частности, в этом контексте Мельник призывал Германию добиться скорейшего вступления Украины в НАТО — из-за исторической ответственности страны перед украинским народом.
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 03:55
На Украине рассказали, какое "унижение" подготовили для Германии
"Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза", — сказала Бербок в интервью медиагруппе Funke, отметив, что Германия причинила "немыслимые страдания" людям, проживавшим в СССР.
В этой связи министр добавила, что Германия несет "также историческую ответственность за то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить новую военную эскалацию".
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 01:54
WSJ: Германия заблокировала передачу оружия из Эстонии на Украину
Мельник на прошлой неделе также напомнил Германии о преступлениях нацизма, комментируя скандал вокруг командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха, ушедшего в отставку после слов о том, что Крым не вернется в состав Украины. Тогда Мельник заявил газете Welt, что "украинцы из-за этой надменной позиции бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками".
Слова Мельника в связи с отставкой Шенбаха вызвали критику со стороны бывшего генерального инспектора бундесвера Харальда Куята, который выразил мнение, что "украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее".
 
В миреУкраинаСССРНАТОМИД ГерманииАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона