14:51 28.01.2022 (обновлено: 00:45 29.01.2022)
Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР
Глава МИД ФРГ Бербок: Германия ответственна перед всеми странами бывшего СССР
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила на слова украинского посла Андрея Мельника об исторической ответственности Германии перед Украиной в связи со Второй мировой войной: по словам Бербок, Берлин несет особую ответственность не только перед Киевом, но и перед всеми странами бывшего СССР.
Украинский посол ранее неоднократно указывал на ответственность Германии перед Украиной из-за потерь, понесенных во Второй мировой. В частности, в этом контексте Мельник призывал Германию добиться скорейшего вступления Украины в НАТО — из-за исторической ответственности страны перед украинским народом.
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"Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза", — сказала Бербок в интервью медиагруппе Funke, отметив, что Германия причинила "немыслимые страдания" людям, проживавшим в СССР.
В этой связи министр добавила, что Германия несет "также историческую ответственность за то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить новую военную эскалацию".
Мельник на прошлой неделе также напомнил Германии о преступлениях нацизма, комментируя скандал вокруг командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха, ушедшего в отставку после слов о том, что Крым не вернется в состав Украины. Тогда Мельник заявил газете Welt, что "украинцы из-за этой надменной позиции бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками".
Слова Мельника в связи с отставкой Шенбаха вызвали критику со стороны бывшего генерального инспектора бундесвера Харальда Куята, который выразил мнение, что "украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее".