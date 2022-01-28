https://ria.ru/20220128/berbok-1769994315.html

Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР

Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР - РИА Новости, 29.01.2022

Бербок заявила об ответственности Германии перед странами бывшего СССР

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила на слова украинского посла Андрея Мельника об исторической ответственности Германии перед Украиной в связи со Второй... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-28T14:51

2022-01-28T14:51

2022-01-29T00:45

в мире

украина

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нато

мид германии

анналена бербок

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БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ответила на слова украинского посла Андрея Мельника об исторической ответственности Германии перед Украиной в связи со Второй мировой войной: по словам Бербок, Берлин несет особую ответственность не только перед Киевом, но и перед всеми странами бывшего СССР.Украинский посол ранее неоднократно указывал на ответственность Германии перед Украиной из-за потерь, понесенных во Второй мировой. В частности, в этом контексте Мельник призывал Германию добиться скорейшего вступления Украины в НАТО — из-за исторической ответственности страны перед украинским народом."Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза", — сказала Бербок в интервью медиагруппе Funke, отметив, что Германия причинила "немыслимые страдания" людям, проживавшим в СССР.В этой связи министр добавила, что Германия несет "также историческую ответственность за то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить новую военную эскалацию".Мельник на прошлой неделе также напомнил Германии о преступлениях нацизма, комментируя скандал вокруг командующего ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха, ушедшего в отставку после слов о том, что Крым не вернется в состав Украины. Тогда Мельник заявил газете Welt, что "украинцы из-за этой надменной позиции бессознательно вспомнили об ужасах нацистской оккупации, когда с украинцами обходились как с недочеловеками".Слова Мельника в связи с отставкой Шенбаха вызвали критику со стороны бывшего генерального инспектора бундесвера Харальда Куята, который выразил мнение, что "украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее".

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769015832.html

https://ria.ru/20220122/oruzhie-1769013724.html

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в мире, украина, ссср, нато, мид германии, анналена бербок