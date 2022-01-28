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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769949917.html
Лукашенко рассказал о разочаровании бежавших на Запад оппозиционеров
Лукашенко рассказал о разочаровании бежавших на Запад оппозиционеров - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко рассказал о разочаровании бежавших на Запад оппозиционеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал выехавшую из страны оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:09
2022-01-28T14:51
в мире
протесты в белоруссии
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал выехавшую из страны оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия."Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались... Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Прежде чем вы, кому надо, кто этого заслужил по закону, отсидите в местах не столь отдаленных, мы создадим общественную комиссию... Туда войдут представители гражданского общества, наши парламентарии, депутаты и сенаторы, и мы готовы решать эту проблему... Хочу им сказать - дальше будет хуже. Поэтому - домой, на коленях, ползком. Если не можете сами, ну всякое бывает, лицо надо сохранить, еще чего-то, опыт есть у литовцев и поляков - пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Сегодня все больше и больше задают вопросы, они уже исходят от наших беглых на Западе. Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались, даже на самом верху. Денег нет, офисы их действия финансировать не хотят, требуют радикальных мер. Убьете кого-то, извините за грубость, в Беларуси, покажете снимок, - заплатят. Совершите покушение, вплоть до главного, - заплатят. И так должно быть, они должны были это понимать... Начинается все с малого, а закончится этим", - подчеркнул белорусский президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211213/latushko-1763532508.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:09 28.01.2022 (обновлено: 14:51 28.01.2022)
 
Лукашенко рассказал о разочаровании бежавших на Запад оппозиционеров

Президент Лукашенко: многие бежавшие на Запад белорусские революционеры разочаровались

© AP PhotoУчастники несанкционированной акции протеста в Минске
Участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo
Участники несанкционированной акции протеста в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал выехавшую из страны оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия.
"Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались... Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Прежде чем вы, кому надо, кто этого заслужил по закону, отсидите в местах не столь отдаленных, мы создадим общественную комиссию... Туда войдут представители гражданского общества, наши парламентарии, депутаты и сенаторы, и мы готовы решать эту проблему... Хочу им сказать - дальше будет хуже. Поэтому - домой, на коленях, ползком. Если не можете сами, ну всякое бывает, лицо надо сохранить, еще чего-то, опыт есть у литовцев и поляков - пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске. - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Латушко
"Сегодня все больше и больше задают вопросы, они уже исходят от наших беглых на Западе. Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались, даже на самом верху. Денег нет, офисы их действия финансировать не хотят, требуют радикальных мер. Убьете кого-то, извините за грубость, в Беларуси, покажете снимок, - заплатят. Совершите покушение, вплоть до главного, - заплатят. И так должно быть, они должны были это понимать... Начинается все с малого, а закончится этим", - подчеркнул белорусский президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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