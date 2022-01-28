https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769936351.html

Лукашенко обвинил белорусскую оппозицию в готовности призвать в страну НАТО

Лукашенко обвинил белорусскую оппозицию в готовности призвать в страну НАТО - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко обвинил белорусскую оппозицию в готовности призвать в страну НАТО

Приход белорусской оппозиции к власти в 2020 году привел бы к размещению ракет под Смоленском, оппозиция в случае прихода к власти призвала бы в страну НАТО,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:27

2022-01-28T11:27

2022-01-28T12:51

протесты в белоруссии

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нато

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Приход белорусской оппозиции к власти в 2020 году привел бы к размещению ракет под Смоленском, оппозиция в случае прихода к власти призвала бы в страну НАТО, "они были на низком старте", и РФ вряд ли бы смотрела на это спокойно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Двадцатый год, помните, возникла тогда угроза реальной войны, горячей войны и реального военного вторжения. Я уже вам говорил, если бы только эти очумелые и невероятные в Белоруссии хотя бы на один день, как в Казахстане было, в Астане, захватили, пусть не Дворец Независимости, а какое-нибудь правительственное здание, объявили себя властью и призвали сюда натовские войска. Они были уже на низком старте. Нам удалось тогда уберечь страну", - сказал Лукашенко в своем обращении к народу и парламенту Белоруссии."Давайте на минуту представим, что могло произойти, если бы в результате так называемого протестного голосования к власти вдруг пришли нынешние беглые. Напомню вам: в своей программе... они тянули Беларусь в НАТО, предлагали полностью перейти на натовские стандарты, направлять белорусских военных в образовательные учреждения и центры стран альянса. Это привело бы к колоссальным расходам на вооружение и в конечном счете к ракетам под Смоленском. Вы думаете, Россия бы спокойно на это смотрела?" - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211209/ssha-1763009488.html

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760344143.html

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Лукашенко о риске появления ракет НАТО под Смоленском Приход белорусской оппозиции к власти в 2020 году привел бы к размещению ракет под Смоленском, и РФ вряд ли бы на это спокойно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту. 2022-01-28T11:27 true PT0M39S

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в мире, нато, белоруссия, александр лукашенко, россия