11:27 28.01.2022 (обновлено: 12:51 28.01.2022)
Лукашенко обвинил белорусскую оппозицию в готовности призвать в страну НАТО
Президент Лукашенко: по приходе к власти белорусская оппозиция призвала бы в страну НАТО
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Приход белорусской оппозиции к власти в 2020 году привел бы к размещению ракет под Смоленском, оппозиция в случае прихода к власти призвала бы в страну НАТО, "они были на низком старте", и РФ вряд ли бы смотрела на это спокойно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Двадцатый год, помните, возникла тогда угроза реальной войны, горячей войны и реального военного вторжения. Я уже вам говорил, если бы только эти очумелые и невероятные в Белоруссии хотя бы на один день, как в Казахстане было, в Астане, захватили, пусть не Дворец Независимости, а какое-нибудь правительственное здание, объявили себя властью и призвали сюда натовские войска. Они были уже на низком старте. Нам удалось тогда уберечь страну", - сказал Лукашенко в своем обращении к народу и парламенту Белоруссии.
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"Давайте на минуту представим, что могло произойти, если бы в результате так называемого протестного голосования к власти вдруг пришли нынешние беглые. Напомню вам: в своей программе... они тянули Беларусь в НАТО, предлагали полностью перейти на натовские стандарты, направлять белорусских военных в образовательные учреждения и центры стран альянса. Это привело бы к колоссальным расходам на вооружение и в конечном счете к ракетам под Смоленском. Вы думаете, Россия бы спокойно на это смотрела?" - подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует новой избирательной кампании. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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