11:10 28.01.2022 (обновлено: 11:20 28.01.2022)
Лукашенко выразил надежду на поддержку народа на референдуме
Президент Белоруссии Лукашенко выразил надежду на поддержку народа на референдуме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу заявил, что рассчитывает на поддержку народа на референдуме по конституции и в дальнейших преобразованиях в Белоруссии.
"Реализуя высокий кредит доверия, который народ дал президенту, рассчитываю на активную поддержку граждан нашей страны в позиции государства в такой ответственный момент. Это касается не только голосования на референдуме, но и тех динамичных преобразований, которые нам вместе потребуется совершить. Все что будет после принятия новой конституции - если она будет принята - работы будет еще больше, чем перед референдумом", - сказал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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