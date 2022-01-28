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Сотрудница отеля рассказала, как убедиться в чистоте белья в номере
Сотрудница отеля рассказала, как убедиться в чистоте белья в номере - РИА Новости, 28.01.2022
Сотрудница отеля рассказала, как убедиться в чистоте белья в номере
Сотрудница отеля рассказала, как гарантированно получить чистое постельное белье в свой номер, пишет The Sun. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T04:16
2022-01-28T04:16
2022-01-28T04:16
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотрудница отеля рассказала, как гарантированно получить чистое постельное белье в свой номер, пишет The Sun."Чтобы точно получить чистое и свежее постельное белье, просите комплект на стойке регистрации или принесите свой", — резюмировала собеседница издания.По ее словам, часто у горничных нет времени на уборку каждой комнаты, и работают они за минимальную плату, поэтому не всегда ответственно относятся к смене белья."У них есть всего полчаса, чтобы убрать обычный номер, и 45 минут — на люкс. Вы думаете, этого хватает? Нет", — пояснила девушка.Кроме того, некоторые отели пользуются услугами сторонних прачечных, так как ежедневная стирка пододеяльников, полотенец и простыней обходится очень дорого.
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новости - туризм, туристы, туризм
Сотрудница отеля рассказала, как убедиться в чистоте белья в номере
Сотрудница отеля рассказала, как получить гарантированно чистое постельное белье
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Сотрудница отеля рассказала, как гарантированно получить чистое постельное белье в свой номер, пишет
The Sun.
"Чтобы точно получить чистое и свежее постельное белье, просите комплект на стойке регистрации или принесите свой", — резюмировала собеседница издания.
По ее словам, часто у горничных нет времени на уборку каждой комнаты, и работают они за минимальную плату, поэтому не всегда ответственно относятся к смене белья.
"У них есть всего полчаса, чтобы убрать обычный номер, и 45 минут — на люкс. Вы думаете, этого хватает? Нет", — пояснила девушка.
Кроме того, некоторые отели пользуются услугами сторонних прачечных, так как ежедневная стирка пододеяльников, полотенец и простыней обходится очень дорого.