https://ria.ru/20220128/baza-1770058752.html
Минтруд предложил изменить пенсионное и обязательное соцстрахование
Минтруд предложил изменить пенсионное и обязательное соцстрахование - РИА Новости, 28.01.2022
Минтруд предложил изменить пенсионное и обязательное соцстрахование
Министерство труда России предлагает установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:04
2022-01-28T19:04
2022-01-28T19:59
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство труда России предлагает установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, говорится в пресс-релизе ведомства."Предлагается установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием", - говорится в сообщении.Предельная база - это максимальная величина для исчисления страховых взносов.Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС.
https://ria.ru/20220128/pensii-1769965361.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
19:04 28.01.2022 (обновлено: 19:59 28.01.2022)
Минтруд предложил изменить пенсионное и обязательное соцстрахование
Минтруд хочет установить единую предельную базу пенсионного и обязательного соцстрахования