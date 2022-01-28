https://ria.ru/20220128/baza-1770058752.html

Минтруд предложил изменить пенсионное и обязательное соцстрахование

Минтруд предложил изменить пенсионное и обязательное соцстрахование - РИА Новости, 28.01.2022

Минтруд предложил изменить пенсионное и обязательное соцстрахование

Министерство труда России предлагает установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:04

2022-01-28T19:04

2022-01-28T19:59

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство труда России предлагает установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, говорится в пресс-релизе ведомства."Предлагается установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием", - говорится в сообщении.Предельная база - это максимальная величина для исчисления страховых взносов.Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС.

https://ria.ru/20220128/pensii-1769965361.html

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2022

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия