09:53 28.01.2022 (обновлено: 12:59 28.01.2022)
В Киеве отрицают, что разговор Байдена с Зеленским прошел "не очень хорошо"
На Украине опровергли сообщение CNN о "не очень хорошем" разговоре Байдена с Зеленским
Президент США Джо Байден
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Сообщения о том, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре якобы предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о "неизбежном российском вторжении", не соответствуют действительности, заявил в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", — написал он.
Никифоров подчеркнул, что корректная информация представлена только в официальных релизах от Киева и Вашингтона.
"Все остальное — домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", — добавил пресс-секретарь.
Речь идет о твите корреспондента CNN, который написал со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что разговор Байдена с Зеленским был "не очень хорошим". В частности, главы государств разошлись во мнениях относительно "российского вторжения" — Байден предупредил Зеленского, что нападение неизбежно, а президент Украины заявил, что не уверен в том, что оно вообще случится.
В Белом доме это сообщение уже опровергли.
В последние месяцы США и НАТО постоянно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.