https://ria.ru/20220128/bayden-1769914915.html

В Киеве отрицают, что разговор Байдена с Зеленским прошел "не очень хорошо"

В Киеве отрицают, что разговор Байдена с Зеленским прошел "не очень хорошо" - РИА Новости, 28.01.2022

В Киеве отрицают, что разговор Байдена с Зеленским прошел "не очень хорошо"

Сообщения о том, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре якобы предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о "неизбежном российском... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:53

2022-01-28T09:53

2022-01-28T12:59

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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Сообщения о том, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре якобы предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о "неизбежном российском вторжении", не соответствуют действительности, заявил в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров."В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", — написал он.Никифоров подчеркнул, что корректная информация представлена только в официальных релизах от Киева и Вашингтона. "Все остальное — домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", — добавил пресс-секретарь.Речь идет о твите корреспондента CNN, который написал со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что разговор Байдена с Зеленским был "не очень хорошим". В частности, главы государств разошлись во мнениях относительно "российского вторжения" — Байден предупредил Зеленского, что нападение неизбежно, а президент Украины заявил, что не уверен в том, что оно вообще случится. В Белом доме это сообщение уже опровергли.В последние месяцы США и НАТО постоянно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220127/bayden-1769771666.html

https://ria.ru/20220126/tramp-1769674713.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, нато, россия