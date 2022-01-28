01:22 28.01.2022 (обновлено: 01:39 28.01.2022)
В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского
Байден подтвердил Зеленскому готовность "решительно отреагировать" при кризисе на Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон изучает возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки в условиях якобы имеющего место давления со стороны России, заявил в четверг Белый дом.
"Президент Байден отметил, что в прошлом году США предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи в сфере развития и гуманитарной помощи и сейчас изучают возможность оказания дополнительной макроэкономической поддержки в условиях давления, вызванного наращиванием Россией военной мощи", - сказано в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам телефонного разговора двух лидеров.
"Президент Байден дал четко понять, что, несмотря на отъезд (части) сотрудников американского посольства и членов их семей, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует", - указали в Белом доме.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.