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В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского
В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского - РИА Новости, 28.01.2022
В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон изучает возможность оказания Киеву РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T01:22
2022-01-28T01:39
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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нато
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон изучает возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки в условиях якобы имеющего место давления со стороны России, заявил в четверг Белый дом.В ходе состоявшейся беседы, как информировали в администрации США, Байден подтвердил готовность США, а также их союзников и партнеров "решительно отреагировать" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, киев, нато, россия
01:22 28.01.2022 (обновлено: 01:39 28.01.2022)
 
В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского

Байден подтвердил Зеленскому готовность "решительно отреагировать" при кризисе на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон изучает возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки в условиях якобы имеющего место давления со стороны России, заявил в четверг Белый дом.
"Президент Байден отметил, что в прошлом году США предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи в сфере развития и гуманитарной помощи и сейчас изучают возможность оказания дополнительной макроэкономической поддержки в условиях давления, вызванного наращиванием Россией военной мощи", - сказано в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам телефонного разговора двух лидеров.
В ходе состоявшейся беседы, как информировали в администрации США, Байден подтвердил готовность США, а также их союзников и партнеров "решительно отреагировать" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.
"Президент Байден дал четко понять, что, несмотря на отъезд (части) сотрудников американского посольства и членов их семей, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует", - указали в Белом доме.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
01:17
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийКиевНАТОРоссия
 
 
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