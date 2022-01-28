https://ria.ru/20220128/bayden-1769891516.html

В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского

В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского - РИА Новости, 28.01.2022

В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон изучает возможность оказания Киеву РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T01:22

2022-01-28T01:22

2022-01-28T01:39

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

киев

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736825167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d4374bcee05004a0244650e9e53f5df.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон изучает возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки в условиях якобы имеющего место давления со стороны России, заявил в четверг Белый дом.В ходе состоявшейся беседы, как информировали в администрации США, Байден подтвердил готовность США, а также их союзников и партнеров "решительно отреагировать" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/sovbez-1769891205.html

украина

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, киев, нато, россия