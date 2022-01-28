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ЦБ обяжет банки раскрывать условия вкладов в наглядной форме
ЦБ обяжет банки раскрывать условия вкладов в наглядной форме - РИА Новости, 28.01.2022
ЦБ обяжет банки раскрывать условия вкладов в наглядной форме
Российские банки будут обязаны раскрывать основные условия вкладов в таблице в начале договора, а также размещать их на сайте и в офисах банка, сообщил Банк... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:48
2022-01-28T16:48
экономика
центральный банк рф (цб рф)
михаил мамута
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские банки будут обязаны раскрывать основные условия вкладов в таблице в начале договора, а также размещать их на сайте и в офисах банка, сообщил Банк России."Таблица с основными условиями вклада должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка. Это предусматривает проект указания Банка России, который включает табличную форму и пояснения к порядку ее заполнения. Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года", - говорится в сообщении.В частности, в таблице должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок — условие и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора, пояснил регулятор."Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто - нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму", - прокомментировал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение, пояснил он.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), михаил мамута, россия
16:48 28.01.2022
 
ЦБ обяжет банки раскрывать условия вкладов в наглядной форме

ЦБ обяжет банки раскрывать основные условия вкладов в таблице в начале договора с клиентом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские банки будут обязаны раскрывать основные условия вкладов в таблице в начале договора, а также размещать их на сайте и в офисах банка, сообщил Банк России.
"Таблица с основными условиями вклада должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка. Это предусматривает проект указания Банка России, который включает табличную форму и пояснения к порядку ее заполнения. Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
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В частности, в таблице должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок — условие и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора, пояснил регулятор.
"Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто - нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму", - прокомментировал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение, пояснил он.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Михаил МамутаРоссия
 
 
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