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Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник - РИА Новости, 28.01.2022
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник
Международный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:06
2022-01-28T10:06
2022-01-28T11:31
в мире
багдад (город)
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БАГДАД, 28 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.Обстрел произошел в 04:30 по местному времени (совпадает с мск), снаряды удалось перехватить благодаря системе ПВО.В результате поврежден самолет, который находился на стоянке. На предоставленных источником фотографиях видна пробоина в фюзеляже.Подробности выясняются, ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.На прошлой неделе при нападении боевиков ИГ* в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада погибли 11 иракских военнослужащих. В 2021 году террористы осуществили около 250 различных атак в Ираке, жертвами стали 387 человек, еще более 500 получили ранения.В конце 2017-го власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек".*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, багдад (город)
10:06 28.01.2022 (обновлено: 11:31 28.01.2022)
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник
Источник: международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, поврежден самолет
БАГДАД, 28 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Не менее шести ракет были сбиты и упали в районе взлетно-посадочной полосы", — добавил собеседник агентства.
Обстрел произошел в 04:30 по местному времени (совпадает с мск), снаряды удалось перехватить благодаря системе ПВО.
В результате поврежден самолет, который находился на стоянке. На предоставленных источником фотографиях видна пробоина в фюзеляже.
Подробности выясняются, ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.
На прошлой неделе при нападении боевиков ИГ* в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада погибли 11 иракских военнослужащих. В 2021 году террористы осуществили около 250 различных атак в Ираке, жертвами стали 387 человек, еще более 500 получили ранения.
В конце 2017-го власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек".
*Террористическая организация, запрещенная в России.