https://ria.ru/20220128/bagdad-1769916104.html

Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник

Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник - РИА Новости, 28.01.2022

Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщил источник

Международный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:06

2022-01-28T10:06

2022-01-28T11:31

в мире

багдад (город)

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БАГДАД, 28 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.Обстрел произошел в 04:30 по местному времени (совпадает с мск), снаряды удалось перехватить благодаря системе ПВО.В результате поврежден самолет, который находился на стоянке. На предоставленных источником фотографиях видна пробоина в фюзеляже.Подробности выясняются, ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.На прошлой неделе при нападении боевиков ИГ* в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада погибли 11 иракских военнослужащих. В 2021 году террористы осуществили около 250 различных атак в Ираке, жертвами стали 387 человек, еще более 500 получили ранения.В конце 2017-го власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек".*Террористическая организация, запрещенная в России.

багдад (город)

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в мире, багдад (город)