https://ria.ru/20220128/aviakompanii-1770007301.html

Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319

Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319 - РИА Новости, 28.01.2022

Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319

Новый российский лоукостер Citrus выполнил демонстрационный полет на лайнере Airbus А319 из парка S7 Airlines, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:51

2022-01-28T15:51

2022-01-28T15:51

туризм

казань

омск

s7 airlines

новости - туризм

самолеты

авиакомпании

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/74/1555487448_0:65:3412:1984_1920x0_80_0_0_8a37e598dca56a973ece5ce702c924c3.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus выполнил демонстрационный полет на лайнере Airbus А319 из парка S7 Airlines, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании."Регулярные коммерческие перевозки, как и планировалось, начнутся летом 2022 года на новых воздушных судах А320neo, которые компания получит напрямую с завода Airbus", — также отметила собеседница агентства.S7 Group в прошлом году объявила о создании Citrus. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников. Маршрутная сеть нового перевозчика сконцентрируется преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.

https://ria.ru/20220125/aviaperevozki-1769461859.html

казань

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, омск, s7 airlines, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, лоукостеры, airbus а320, s7 group, туризм, airbus, россия