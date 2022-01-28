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Туризм
https://ria.ru/20220128/aviakompanii-1770007301.html
Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319
Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319 - РИА Новости, 28.01.2022
Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319
Новый российский лоукостер Citrus выполнил демонстрационный полет на лайнере Airbus А319 из парка S7 Airlines, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:51
2022-01-28T15:51
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казань
омск
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus выполнил демонстрационный полет на лайнере Airbus А319 из парка S7 Airlines, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании."Регулярные коммерческие перевозки, как и планировалось, начнутся летом 2022 года на новых воздушных судах А320neo, которые компания получит напрямую с завода Airbus", — также отметила собеседница агентства.S7 Group в прошлом году объявила о создании Citrus. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников. Маршрутная сеть нового перевозчика сконцентрируется преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.
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казань, омск, s7 airlines, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, лоукостеры, airbus а320, s7 group, туризм, airbus, россия
15:51 28.01.2022
 
Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319

Российский Citrus, принадлежащий S7 Airlines, выполнил демополет на Airbus А319

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания "Сибирь"
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus выполнил демонстрационный полет на лайнере Airbus А319 из парка S7 Airlines, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
"Регулярные коммерческие перевозки, как и планировалось, начнутся летом 2022 года на новых воздушных судах А320neo, которые компания получит напрямую с завода Airbus", — также отметила собеседница агентства.
S7 Group в прошлом году объявила о создании Citrus. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников. Маршрутная сеть нового перевозчика сконцентрируется преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.
Здание международного аэропорта Казань - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 18:17Туризм
Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной
 
ТуризмКазаньОмскS7 AirlinesНовости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристылоукостерыAirbus А320S7 GroupТуризмAirbusРоссия
 
 
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