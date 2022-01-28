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Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319
Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319 - РИА Новости, 28.01.2022
Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319
Новый российский лоукостер Citrus выполнил демонстрационный полет на лайнере Airbus А319 из парка S7 Airlines, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:51
2022-01-28T15:51
2022-01-28T15:51
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый российский лоукостер Citrus выполнил демонстрационный полет на лайнере Airbus А319 из парка S7 Airlines, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании."Регулярные коммерческие перевозки, как и планировалось, начнутся летом 2022 года на новых воздушных судах А320neo, которые компания получит напрямую с завода Airbus", — также отметила собеседница агентства.S7 Group в прошлом году объявила о создании Citrus. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников. Маршрутная сеть нового перевозчика сконцентрируется преимущественно в средней полосе России. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.
https://ria.ru/20220125/aviaperevozki-1769461859.html
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Новый российский лоукостер выполнил демополет на Airbus А319
Российский Citrus, принадлежащий S7 Airlines, выполнил демополет на Airbus А319