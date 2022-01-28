https://ria.ru/20220128/avia-1769947983.html

Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways

Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways - РИА Новости, 28.01.2022

Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways

Росавиация не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву, решение об отмене полета принято авиакомпанией самостоятельно, сообщает... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:04

2022-01-28T12:04

2022-01-28T13:01

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Росавиация не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву, решение об отмене полета принято авиакомпанией самостоятельно, сообщает ведомство."Разрешение на выполнение чартерного рейса 28 января 2022 по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси авиакомпании Georgian Airways со стороны Росавиации предоставлено и не аннулировалось. Решение об отмене данного рейса принято авиакомпанией самостоятельно", - говорится в сообщении.Ранее в авиакомпании РИА Новости сообщили, что запланированный на пятницу чартерный прямой рейс из Тбилиси в Москву авиакомпанией Georgian airways был отменен, самолет полетел традиционно через Ереван. Председатель совета директоров Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что разрешение на осуществление прямого чартера якобы было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом.

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), georgian airways, тбилиси, москва, новости - туризм