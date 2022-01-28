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Туризм
https://ria.ru/20220128/avia-1769947983.html
Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways
Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways - РИА Новости, 28.01.2022
Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways
Росавиация не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву, решение об отмене полета принято авиакомпанией самостоятельно, сообщает... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:04
2022-01-28T13:01
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
georgian airways
туризм
тбилиси
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Росавиация не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву, решение об отмене полета принято авиакомпанией самостоятельно, сообщает ведомство."Разрешение на выполнение чартерного рейса 28 января 2022 по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси авиакомпании Georgian Airways со стороны Росавиации предоставлено и не аннулировалось. Решение об отмене данного рейса принято авиакомпанией самостоятельно", - говорится в сообщении.Ранее в авиакомпании РИА Новости сообщили, что запланированный на пятницу чартерный прямой рейс из Тбилиси в Москву авиакомпанией Georgian airways был отменен, самолет полетел традиционно через Ереван. Председатель совета директоров Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что разрешение на осуществление прямого чартера якобы было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), georgian airways, тбилиси, москва, новости - туризм
12:04 28.01.2022 (обновлено: 13:01 28.01.2022)
 
Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways

Росавиция заявила, что решение об отмене рейса Georgian Airways авиакомпания приняла сама

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтмена рейса авиакомпания Georgian Airways
Отмена рейса авиакомпания Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отмена рейса авиакомпания Georgian Airways
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Росавиация не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву, решение об отмене полета принято авиакомпанией самостоятельно, сообщает ведомство.
"Разрешение на выполнение чартерного рейса 28 января 2022 по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси авиакомпании Georgian Airways со стороны Росавиации предоставлено и не аннулировалось. Решение об отмене данного рейса принято авиакомпанией самостоятельно", - говорится в сообщении.
Ранее в авиакомпании РИА Новости сообщили, что запланированный на пятницу чартерный прямой рейс из Тбилиси в Москву авиакомпанией Georgian airways был отменен, самолет полетел традиционно через Ереван. Председатель совета директоров Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что разрешение на осуществление прямого чартера якобы было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом.
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
10:51Туризм
Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен
 
ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Georgian AirwaysТбилисиМоскваНовости - Туризм
 
 
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