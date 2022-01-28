В Новосибирске и Томске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в ряде городов Сибири из-за примесей в воздухе
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы и градирни Новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска
Трубы и градирни Новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен до 30 января в Новосибирске и Томске, а в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске он сохранится по 28 января, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления гидрометслужбы.
"В период с 15.00 27 января до 10.00 30 января 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение касается Томска.
"В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%", - сообщает в свою очередь департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
Власти обращают внимание, что объявление режима неблагоприятных метеорологических условий не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ воздух от промышленных предприятий. Это происходит в случае штиля, туманов, что способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
В Западно-Сибирском УГМС также сообщили, что на территории городов Кемерово, Новокузнецка и Прокопьевска метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся до 18.00 местного времени 28 января.
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