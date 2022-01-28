Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/atmosfera-1769911077.html
В Новосибирске и Томске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
В Новосибирске и Томске объявили режим неблагоприятных метеоусловий - РИА Новости, 28.01.2022
В Новосибирске и Томске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен до 30 января в Новосибирске и Томске, а в Кемерово,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:32
2022-01-28T09:32
общество
томская область
новокузнецк
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155029/01/1550290141_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_aa082e626191027057219a9b3a2a50b6.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен до 30 января в Новосибирске и Томске, а в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске он сохранится по 28 января, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления гидрометслужбы."В период с 15.00 27 января до 10.00 30 января 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение касается Томска."В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%", - сообщает в свою очередь департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.Власти обращают внимание, что объявление режима неблагоприятных метеорологических условий не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ воздух от промышленных предприятий. Это происходит в случае штиля, туманов, что способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.В Западно-Сибирском УГМС также сообщили, что на территории городов Кемерово, Новокузнецка и Прокопьевска метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся до 18.00 местного времени 28 января.
https://realty.ria.ru/20211028/chistota-1756470305.html
https://ria.ru/20210922/tyumgu-1751168536.html
томская область
новокузнецк
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155029/01/1550290141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e49528afd2347e4fdc80315466e202f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, томская область, новокузнецк, новосибирск
09:32 28.01.2022
 
В Новосибирске и Томске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в ряде городов Сибири из-за примесей в воздухе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы и градирни Новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска
Трубы и градирни Новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Трубы и градирни Новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен до 30 января в Новосибирске и Томске, а в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске он сохранится по 28 января, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления гидрометслужбы.
"В период с 15.00 27 января до 10.00 30 января 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении. Аналогичное сообщение касается Томска.
Дезинфекционные работы на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Чистополис: как чистота на улицах влияет на благополучие города
"В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%", - сообщает в свою очередь департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
Власти обращают внимание, что объявление режима неблагоприятных метеорологических условий не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ воздух от промышленных предприятий. Это происходит в случае штиля, туманов, что способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
В Западно-Сибирском УГМС также сообщили, что на территории городов Кемерово, Новокузнецка и Прокопьевска метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся до 18.00 местного времени 28 января.
Трубы завода - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября 2021, 03:00Наука
Ученые предложили новую систему оценки качества воздуха
 
ОбществоТомская областьНовокузнецкНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
Лента новостейМолния
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру