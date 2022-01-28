https://ria.ru/20220128/armiya-1770058354.html

Украинская армия не слабее уровня НАТО, заявил Зеленский

Украинская армия не слабее уровня НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 28.01.2022

Украинская армия не слабее уровня НАТО, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет мощную армию, не слабее уровня НАТО, имеющую практический опыт. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:02

2022-01-28T19:02

2022-01-28T19:02

в мире

украина

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет мощную армию, не слабее уровня НАТО, имеющую практический опыт."У нас мощная армия, мы полностью доверяем нашей армии, это не новички, какие-то там мальчики. Это серьезная армия, если мы говорим об армии уровня НАТО, то мы точно не слабее этого уровня. Мы на этом уровне, как минимум, стоим, потому что наша армия – это практики, к сожалению. Они воевали, они похоронили своих друзей и защищали свою страну, они стреляли, и они убивали", - сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ в пятницу.По его словам, если начнётся война с РФ, народ будет вместе с военными защищать страну. "А сегодня народ должен работать на страну, на экономику нашей страны и работать на нашу бесстрашную армию", - добавил президент. По его мнению, если будет полномасштабная война с РФ, она коснётся и других стран. "Если будет полномасштабная война, то будет война не только с Украиной и на территории нашей страны. Это будет гибридная война: информационная, война кибератак", - сказал президент.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220127/nastuplenie-1769744698.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины