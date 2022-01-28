11:29 28.01.2022 (обновлено: 12:46 28.01.2022)
Лукашенко пообещал продолжить укрепление армии
Президент Лукашенко: белорусская армия не должна испытывать недостатка в вооружении
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия боеспособна, ее продолжат укреплять.
"Наша армия компактна, маневренна, боеспособна. Ее мощь будем укреплять. Ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия, боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома уже поставлены на поток. А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно", - сказал Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту Белоруссии.
"Чтоб вы понимали - это недешево, но основное оружие - я об этом часто говорил и еще раз повторяю - стрелковое, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы - мы должны иметь в достатке. Полтора-два миллиона наших людей должны уметь им пользоваться. И тогда в этой лесисто-болотистой местности, как раньше говорили, нас никто не возьмет. Но если мы не будем иметь и не будем уметь производить элементарное и боеприпасы к этому, надеясь на то, что мы купим или нам кто-то привезет или принесет - это большой риск. Поэтому поставлена задача: все необходимое для обороны нашего отечества для вооруженных сил и территориальной обороны, это очень важно, это около 300 тысяч человек будет мобилизовано в территориальные войска территориальной обороны, их нужно вооружить собственным оружием и боеприпасами", - добавил президент.
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