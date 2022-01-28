https://ria.ru/20220128/arest-1770071050.html
Троих подозреваемых в подготовке нападения на школу арестовали
Троих подозреваемых в подготовке нападения на школу арестовали - РИА Новости, 28.01.2022
Троих подозреваемых в подготовке нападения на школу арестовали
Все трое подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца, сообщили РИА Новости в Московском... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T20:30
2022-01-28T20:30
2022-01-28T20:38
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Все трое подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца, сообщили РИА Новости в Московском районном суде города.Ранее сообщалось, что в пятницу двое из трех подозреваемых подростков арестованы на два месяца - до 26 марта."Все трое подростков взяты под стражу", – заявили агентству в суде.В четверг региональный СУСК информировал, что трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на школу в Нижнем Новгороде и планировали убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Согласно информации СК, подростки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).По данным УФСБ региона, один из подростков вел дневник, где в том числе записывал рецепты изготовления взрывчатки, писал о ненависти к себе и окружающим. Один из несовершеннолетних участников группы пытался покончить жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20210629/belgiya-1739054413.html
https://ria.ru/20211123/kazan-1760427325.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:30 28.01.2022 (обновлено: 20:38 28.01.2022)
Троих подозреваемых в подготовке нападения на школу арестовали
Всех троих подозреваемых в подготовке нападения на нижегородскую школу арестовали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Все трое подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца, сообщили РИА Новости в Московском районном суде города.
Ранее сообщалось, что в пятницу двое из трех подозреваемых подростков арестованы на два месяца - до 26 марта.
"Все трое подростков взяты под стражу", – заявили агентству в суде.
В четверг региональный СУСК информировал, что трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на школу в Нижнем Новгороде и планировали убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Согласно информации СК
, подростки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).
По данным УФСБ региона, один из подростков вел дневник, где в том числе записывал рецепты изготовления взрывчатки, писал о ненависти к себе и окружающим. Один из несовершеннолетних участников группы пытался покончить жизнь самоубийством.