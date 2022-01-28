https://ria.ru/20220128/arest-1770064198.html
Второго подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали
Второго подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали - РИА Новости, 28.01.2022
Второго подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали
Второй из трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Московском РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:38
2022-01-28T19:38
2022-01-28T19:38
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Второй из трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде города.Ранее сообщалось, что один из подростков взят под стражу до 26 марта."Второй подросток также взят под стражу - до 26 марта", – заявили агентству в суде.По третьему подростку решение еще не принято, уточнила собеседница агентства.В четверг региональный СУСК информировал, что трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на школу в Нижнем Новгороде и планировали убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Согласно информации СК, подростки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).По данным УФСБ региона, один из подростков вел дневник, где в том числе записывал рецепты изготовления взрывчатки, писал о ненависти к себе и окружающим. Один из участников группы пытался покончить жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20211123/kazan-1760343244.html
https://ria.ru/20210629/belgiya-1739054413.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
Второго подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали
Второго из трех подозреваемых в подготовке нападения на нижегородскую школу арестовали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Второй из трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде города.
Ранее сообщалось, что один из подростков взят под стражу до 26 марта.
"Второй подросток также взят под стражу - до 26 марта", – заявили агентству в суде.
По третьему подростку решение еще не принято, уточнила собеседница агентства.
В четверг региональный СУСК информировал, что трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на школу в Нижнем Новгороде и планировали убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Согласно информации СК
, подростки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).
По данным УФСБ региона, один из подростков вел дневник, где в том числе записывал рецепты изготовления взрывчатки, писал о ненависти к себе и окружающим. Один из участников группы пытался покончить жизнь самоубийством.