https://ria.ru/20220128/arest-1770064198.html

Второго подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали

Второго подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали - РИА Новости, 28.01.2022

Второго подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали

Второй из трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Московском РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:38

2022-01-28T19:38

2022-01-28T19:38

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Второй из трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде города.Ранее сообщалось, что один из подростков взят под стражу до 26 марта."Второй подросток также взят под стражу - до 26 марта", – заявили агентству в суде.По третьему подростку решение еще не принято, уточнила собеседница агентства.В четверг региональный СУСК информировал, что трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на школу в Нижнем Новгороде и планировали убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Согласно информации СК, подростки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).По данным УФСБ региона, один из подростков вел дневник, где в том числе записывал рецепты изготовления взрывчатки, писал о ненависти к себе и окружающим. Один из участников группы пытался покончить жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20211123/kazan-1760343244.html

https://ria.ru/20210629/belgiya-1739054413.html

нижний новгород

россия

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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия