https://ria.ru/20220128/arest-1770059655.html
Подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали
Подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали - РИА Новости, 28.01.2022
Подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали
Один из трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Московском... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:10
2022-01-28T19:10
2022-01-28T19:31
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Один из трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде города."Суд удовлетворил ходатайство следствия взять под стражу одного из подростков – на два месяца до 26 марта", – заявили в суде.По двум другим подросткам решение еще не принято, уточнила собеседница агентства.В четверг региональный СУСК информировал, что трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на школу в Нижнем Новгороде и планировали убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Согласно информации СК, подростки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).По данным УФСБ региона, один из подростков вел дневник, где в том числе записывал рецепты изготовления взрывчатки, писал о ненависти к себе и окружающим. Один из несовершеннолетних участников группы пытался покончить жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20211123/kazan-1760343244.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:10 28.01.2022 (обновлено: 19:31 28.01.2022)
Подозреваемого в подготовке нападения на школу арестовали
Одного из трех подозреваемых в подготовке нападения на школу в Нижнем Новгороде арестовали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Один из трех подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде города.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия взять под стражу одного из подростков – на два месяца до 26 марта", – заявили в суде.
По двум другим подросткам решение еще не принято, уточнила собеседница агентства.
В четверг региональный СУСК информировал, что трое подростков 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на школу в Нижнем Новгороде и планировали убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников. Согласно информации СК
, подростки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).
По данным УФСБ региона, один из подростков вел дневник, где в том числе записывал рецепты изготовления взрывчатки, писал о ненависти к себе и окружающим. Один из несовершеннолетних участников группы пытался покончить жизнь самоубийством.