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В Москве арестовали гражданина США по обвинению в контрабанде оружия

В Москве арестовали гражданина США по обвинению в контрабанде оружия - РИА Новости, 28.01.2022

В Москве арестовали гражданина США по обвинению в контрабанде оружия

Американский гражданин Андре Хачатурян арестован в Москве по обвинению в контрабанде оружия, он содержится в СИЗО №7, рассказал РИА Новости член Общественной... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:12

2022-01-28T16:12

2022-01-28T16:20

сша

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происшествия

армения

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американский гражданин Андре Хачатурян арестован в Москве по обвинению в контрабанде оружия, он содержится в СИЗО №7, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Константин Ким.По словам самого Хачатуряна, он летел из США в Армению, 26 декабря 2021 года был задержан в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", при нем нашли пистолет GLOK-17 и патроны, сообщил Ким."Сейчас ему предъявлено обвинение по статье о контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК). Вину он не признаёт, говорит, что раньше был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие", — сказал собеседник.Ким добавил, что Хачатуряну трудно общаться с персоналом и сокамерниками, потому что говорит он лишь на двух языках - армянском и английском. Кроме того, арестованный пожаловался на ряд хронических заболеваний."Ему, к сожалению, не поступили лекарства, которые передавали родственники, а состояние его здоровья все же вызывает опасения, поэтому мы рекомендовали администрации изолятора направить его в ГКБ №20, куда помещают заключённых СИЗО Москвы", - добавил Ким.

https://ria.ru/20220128/arest-1769927601.html

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сша, москва, онк, происшествия, армения, шереметьево (аэропорт)