https://ria.ru/20220128/arest-1769927601.html

Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест

Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест - РИА Новости, 28.01.2022

Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест

Защита гражданина США Роберта Гилмана, заключенного под стражу после нападения на полицейского в Воронеже, обжаловала меру пресечения, сообщил в пятницу РИА... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:02

2022-01-28T11:02

2022-01-28T11:02

происшествия

сша

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

воронежский областной суд

россия

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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Защита гражданина США Роберта Гилмана, заключенного под стражу после нападения на полицейского в Воронеже, обжаловала меру пресечения, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Центрального районного суда города.Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне пассажирского поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского.В отношении 27-летнего Роберта Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей"."Поступила апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу. Она будет направлена в Воронежский областной суд", - сказал собеседник агентства.По его словам, жалоба будет направлена на следующей неделе.Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный суд Воронежа по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство. Впоследствии Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест, оставив решение в силе.

https://ria.ru/20220126/izbienie-1769575437.html

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происшествия, сша, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд, россия