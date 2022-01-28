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Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест
Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест - РИА Новости, 28.01.2022
Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест
Защита гражданина США Роберта Гилмана, заключенного под стражу после нападения на полицейского в Воронеже, обжаловала меру пресечения, сообщил в пятницу РИА... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:02
2022-01-28T11:02
происшествия
сша
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
воронежский областной суд
россия
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Защита гражданина США Роберта Гилмана, заключенного под стражу после нападения на полицейского в Воронеже, обжаловала меру пресечения, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Центрального районного суда города.Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне пассажирского поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского.В отношении 27-летнего Роберта Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей"."Поступила апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу. Она будет направлена в Воронежский областной суд", - сказал собеседник агентства.По его словам, жалоба будет направлена на следующей неделе.Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный суд Воронежа по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство. Впоследствии Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест, оставив решение в силе.
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происшествия, сша, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд, россия
11:02 28.01.2022
 
Защита устроившего дебош в Воронеже американца обжаловала его арест

Защита напавшего на полицейского в Воронеже американца обжаловала его арест

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Защита гражданина США Роберта Гилмана, заключенного под стражу после нападения на полицейского в Воронеже, обжаловала меру пресечения, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Центрального районного суда города.
Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне пассажирского поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского.
Гражданин США задержан по подозрению в избиении полицейского в Воронеже. Кадры СК РФ
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В Воронеже пьяный американец избил полицейского
В отношении 27-летнего Роберта Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей".
"Поступила апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу. Она будет направлена в Воронежский областной суд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, жалоба будет направлена на следующей неделе.
Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный суд Воронежа по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство. Впоследствии Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест, оставив решение в силе.
 
ПроисшествияСШАВоронежСледственный комитет России (СК РФ)Воронежский областной судРоссия
 
 
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