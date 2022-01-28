https://ria.ru/20220128/aktsii-1769902507.html
Российский рынок акций повышается на один процент
Российский рынок акций повышается на один процент - РИА Новости, 28.01.2022
Российский рынок акций повышается на один процент
Российский рынок акций растет на 1% на старте утренней сессии пятницы на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:37
2022-01-28T07:37
2022-01-28T07:37
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский рынок акций растет на 1% на старте утренней сессии пятницы на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 1,02%, до 3491,11 пункта.При этом цена на нефть марки Brent растет на 0,48%, до 88,59 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют от 0,5% до 1%. Большинство азиатских фондовых рынков торгуются на положительной территории.Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).
https://ria.ru/20220127/birzha-1769822088.html
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экономика, московская биржа
Российский рынок акций повышается на один процент
Российский рынок акций повышается на 1% в начале ранних торгов на внешнем позитиве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский рынок акций растет на 1% на старте утренней сессии пятницы на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 1,02%, до 3491,11 пункта.
При этом цена на нефть марки Brent растет на 0,48%, до 88,59 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют от 0,5% до 1%. Большинство азиатских фондовых рынков торгуются на положительной территории.
Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).