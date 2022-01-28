https://ria.ru/20220128/agressiya-1769931571.html

Лукашенко заявил о росте агрессии в мире

Лукашенко заявил о росте агрессии в мире - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко заявил о росте агрессии в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте агрессии в мире, стоит выбор: либо новые договоренности, либо война. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:13

2022-01-28T11:13

2022-01-28T12:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте агрессии в мире, стоит выбор: либо новые договоренности, либо война."Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно. Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить", - сказал Лукашенко в своем обращении к народу и парламенту Белоруссии.Он отметил, что пока найти компромисс не удается. По его словам, сейчас по сути, решается судьба человечества либо новые договорённости между ключевыми странами, либо война.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.

https://ria.ru/20220128/ugrozy-1769935725.html

https://ria.ru/20220128/polsha-1769935449.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко