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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220128/afganistan-1769920287.html
Медведев назвал ситуацию в Афганистане очень сложной
Медведев назвал ситуацию в Афганистане очень сложной - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев назвал ситуацию в Афганистане очень сложной
Ситуация в Афганистане остается очень сложной, у России есть контакты с талибами, вопрос их признания в качестве политической силы зависит от их выполнения... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:26
2022-01-28T13:03
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
дмитрий медведев
исламское государство
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается очень сложной, у России есть контакты с талибами, вопрос их признания в качестве политической силы зависит от их выполнения целого ряда обязательств и борьбы с терроризмом, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."А что касается общей ситуации, то она остается очень сложной. Посмотрим, что будет. У нас есть контакты с талибами, безусловно, это естественно. Если говорить об их признании в качестве политической силы, то здесь позиция такая как бы общая существует по поводу формирования инклюзивного правительства, по поводу выполнения целого ряда обязательств, которые эта власть должна исполнять, ну и, конечно, борьбы с терроризмом", - сказал Медведев."Существование огромного корпуса "Исламского государства"** на территории Афганистана, того, что называется "Даишь"**. Это катастрофа. Это, кстати, огромная проблема и для талибов. Поэтому, как они будут с этим справляться, поживём-увидим", - добавил зампредседателя Совбеза РФ."Ситуация с наркотрафиком, сразу же скажу, она сверхдраматическая, потому что с 2001 года, как только там американцы появились (причём мощнейшая страна с огромными ресурсами), все считали, что ну вот там наведут с этим порядок. И этот самый наркотрафик вырос приблизительно в 40 раз. В 40 раз!", - заявил Медведев."Те деньги, которые были истрачены за этот период, за 20 лет, если бы их пустить на совершенно другие цели – я не знаю, куда они там уходили, вполне вероятно, что и какие-то коррупционные сделки, и просто бездарно расходовались – можно было бы, на мой взгляд, превратить Афганистан в цветущий сад", - сказал он."Если бы для этого прилагались силы, раз, и, второе, если бы наши партнёры, в данном случае Соединённые Штаты Америки, не пытались всюду навязывать свою собственную модель демократии, которую они пытаются развозить по всему миру и которая абсолютно неприменима в целом ряде стран", - констатировал Медведев.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20211124/afganistan-1760458103.html
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html
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в мире, талибан, афганистан, дмитрий медведев, исламское государство
10:26 28.01.2022 (обновлено: 13:03 28.01.2022)
 
Медведев назвал ситуацию в Афганистане очень сложной

Зампред Совбеза Медведев назвал существование ИГ* в Афганистане катастрофой для талибов

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается очень сложной, у России есть контакты с талибами, вопрос их признания в качестве политической силы зависит от их выполнения целого ряда обязательств и борьбы с терроризмом, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"А что касается общей ситуации, то она остается очень сложной. Посмотрим, что будет. У нас есть контакты с талибами, безусловно, это естественно. Если говорить об их признании в качестве политической силы, то здесь позиция такая как бы общая существует по поводу формирования инклюзивного правительства, по поводу выполнения целого ряда обязательств, которые эта власть должна исполнять, ну и, конечно, борьбы с терроризмом", - сказал Медведев.
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 09:13
Афганский активист назвал главную причину прихода талибов к власти
"Существование огромного корпуса "Исламского государства"** на территории Афганистана, того, что называется "Даишь"**. Это катастрофа. Это, кстати, огромная проблема и для талибов. Поэтому, как они будут с этим справляться, поживём-увидим", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
"Ситуация с наркотрафиком, сразу же скажу, она сверхдраматическая, потому что с 2001 года, как только там американцы появились (причём мощнейшая страна с огромными ресурсами), все считали, что ну вот там наведут с этим порядок. И этот самый наркотрафик вырос приблизительно в 40 раз. В 40 раз!", - заявил Медведев.
"Те деньги, которые были истрачены за этот период, за 20 лет, если бы их пустить на совершенно другие цели – я не знаю, куда они там уходили, вполне вероятно, что и какие-то коррупционные сделки, и просто бездарно расходовались – можно было бы, на мой взгляд, превратить Афганистан в цветущий сад", - сказал он.
"Если бы для этого прилагались силы, раз, и, второе, если бы наши партнёры, в данном случае Соединённые Штаты Америки, не пытались всюду навязывать свою собственную модель демократии, которую они пытаются развозить по всему миру и которая абсолютно неприменима в целом ряде стран", - констатировал Медведев.
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В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Террористическая организация, запрещенная на территории России
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанДмитрий МедведевИсламское государство
 
 
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