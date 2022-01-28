https://ria.ru/20220128/aes-1769982735.html
Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии
Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности строительства в республике второй атомной электростанции, диалог об этом ведется, в том числе и РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:05
2022-01-28T14:05
2022-01-28T15:55
белоруссия
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в мире
гродненская область
александр лукашенко
белорусская аэс
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности строительства в республике второй атомной электростанции, диалог об этом ведется, в том числе и с Россией."Возможно, мы еще и вторую атомную станцию построим, почему бы и нет? Мы ведем диалог с некоторыми государствами, которые умеют это делать, в том числе и с РФ. Кто предложит более выгодные условия, с тем и договоримся", - сказал Лукашенко. По его словам, вопрос строительства второй АЭС не снят, но говорить о том, что это начнется завтра, рано.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Первый блок БелАЭС был сдан в эксплуатацию в июне 2021 года.Премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года.
https://ria.ru/20211123/belorussiiya-1760424062.html
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белоруссия, россия, в мире, гродненская область, александр лукашенко, белорусская аэс
14:05 28.01.2022 (обновлено: 15:55 28.01.2022)
Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии
Президент Лукашенко не исключил строительства в Белоруссии второй атомной электростанции