https://ria.ru/20220127/zhurnalisty-1769873933.html
Задержанных за нарушение погранрежима журналистов отпустили
Задержанных за нарушение погранрежима журналистов отпустили - РИА Новости, 27.01.2022
Задержанных за нарушение погранрежима журналистов отпустили
Один из троих журналистов, задержанных в пограничной зоне в Ростовской области, Глеб Голод сообщил в соцсети, что их отпустили. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T21:28
2022-01-27T21:28
2022-01-27T21:28
происшествия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Один из троих журналистов, задержанных в пограничной зоне в Ростовской области, Глеб Голод сообщил в соцсети, что их отпустили."Нас отпустили, все в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство", - написал он в Facebook.Как раннее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в четверг в районе села Куйбышево пограничники задержали трех российских журналистов, среди которых представитель интернет-издания "Медуза"* (признано в РФ иноагентом), нанятый ими фотограф и сотрудник издания Znak.com, которые находились в пограничной зоне без необходимого разрешения.По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, задержанные опрашивали местных жителей о ситуации на российско-украинской границе. Возбуждены дела об административных правонарушениях за "нарушение пограничного режима в пограничной зоне".Как уточнили РИА Новости в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области, законодательство предусматривает, что для посещения пограничной зоны в РФ гражданин должен предварительно обратиться в подразделение пограничной службы и получить там соответствующее разрешение. Без данного документа находиться в пограничной зоне запрещено.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20220125/belorussiya-1769468130.html
https://ria.ru/20220125/granitsa-1769512666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Задержанных за нарушение погранрежима журналистов отпустили
Журналистов, задержанных за нарушение погранрежима в Ростовской области, отпустили
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Один из троих журналистов, задержанных в пограничной зоне в Ростовской области, Глеб Голод сообщил в соцсети, что их отпустили.
"Нас отпустили, все в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство", - написал он в Facebook.
Как раннее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в четверг в районе села Куйбышево пограничники задержали трех российских журналистов, среди которых представитель интернет-издания "Медуза"* (признано в РФ иноагентом), нанятый ими фотограф и сотрудник издания Znak.com, которые находились в пограничной зоне без необходимого разрешения.
По информации погрануправления ФСБ России
по Ростовской области
, задержанные опрашивали местных жителей о ситуации на российско-украинской границе. Возбуждены дела об административных правонарушениях за "нарушение пограничного режима в пограничной зоне".
Как уточнили РИА Новости в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области, законодательство предусматривает, что для посещения пограничной зоны в РФ гражданин должен предварительно обратиться в подразделение пограничной службы и получить там соответствующее разрешение. Без данного документа находиться в пограничной зоне запрещено.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России