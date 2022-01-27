https://ria.ru/20220127/zhurnalisty-1769873933.html

Задержанных за нарушение погранрежима журналистов отпустили

Задержанных за нарушение погранрежима журналистов отпустили - РИА Новости, 27.01.2022

Задержанных за нарушение погранрежима журналистов отпустили

Один из троих журналистов, задержанных в пограничной зоне в Ростовской области, Глеб Голод сообщил в соцсети, что их отпустили. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T21:28

2022-01-27T21:28

2022-01-27T21:28

происшествия

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Один из троих журналистов, задержанных в пограничной зоне в Ростовской области, Глеб Голод сообщил в соцсети, что их отпустили."Нас отпустили, все в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство", - написал он в Facebook.Как раннее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в четверг в районе села Куйбышево пограничники задержали трех российских журналистов, среди которых представитель интернет-издания "Медуза"* (признано в РФ иноагентом), нанятый ими фотограф и сотрудник издания Znak.com, которые находились в пограничной зоне без необходимого разрешения.По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, задержанные опрашивали местных жителей о ситуации на российско-украинской границе. Возбуждены дела об административных правонарушениях за "нарушение пограничного режима в пограничной зоне".Как уточнили РИА Новости в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области, законодательство предусматривает, что для посещения пограничной зоны в РФ гражданин должен предварительно обратиться в подразделение пограничной службы и получить там соответствующее разрешение. Без данного документа находиться в пограничной зоне запрещено.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20220125/belorussiya-1769468130.html

https://ria.ru/20220125/granitsa-1769512666.html

ростовская область

россия

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происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия