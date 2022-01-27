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Новости Подмосковья
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Переселенцам из аварийного жилья в МО будут выдавать денежные сертификаты
Переселенцам из аварийного жилья в МО будут выдавать денежные сертификаты - РИА Новости, 27.01.2022
Переселенцам из аварийного жилья в МО будут выдавать денежные сертификаты
Денежные сертификаты будут выдавать жителям Московской области, которых коснулась программа расселения аварийного жилья. Размер субсидии составит 84 тысячи... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:24
2022-01-27T13:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Денежные сертификаты будут выдавать жителям Московской области, которых коснулась программа расселения аварийного жилья. Размер субсидии составит 84 тысячи рублей на один квадратный метр. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям, как сообщает телеканал "360"."Мы в этом году предусмотрели сертификат — 84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить на любой территории МО себе жилье", – рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.Он уже отмечал ранее важность наращивания темпов расселения аварийного жилья. Для этого нужны значительные ресурсы и федеральная поддержка. Также возможна реновация благодаря помощи наиболее крупных подмосковных округов, таких как Мытищи, Раменское и Балашиха.В конце 2021 года ключи от новых квартир получили 30 переселенцев из аварийного жилья в Зарайске. Переселение происходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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московская область (подмосковье)
13:24 27.01.2022
 

Переселенцам из аварийного жилья в МО будут выдавать денежные сертификаты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев выступает перед жителями региона и депутатами Мособлдумы с отчетом о результатах работы за 2021 год и о задачах на 2022 год
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступает перед жителями региона и депутатами Мособлдумы с отчетом о результатах работы за 2021 год и о задачах на 2022 год - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Денежные сертификаты будут выдавать жителям Московской области, которых коснулась программа расселения аварийного жилья. Размер субсидии составит 84 тысячи рублей на один квадратный метр. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям, как сообщает телеканал "360".
"Мы в этом году предусмотрели сертификат — 84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить на любой территории МО себе жилье", – рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Он уже отмечал ранее важность наращивания темпов расселения аварийного жилья. Для этого нужны значительные ресурсы и федеральная поддержка. Также возможна реновация благодаря помощи наиболее крупных подмосковных округов, таких как Мытищи, Раменское и Балашиха.
В конце 2021 года ключи от новых квартир получили 30 переселенцев из аварийного жилья в Зарайске. Переселение происходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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