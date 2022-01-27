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Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом
Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом - РИА Новости, 27.01.2022
Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг проведут телефонный разговор, они обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:18
2022-01-27T19:18
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг проведут телефонный разговор, они обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс, безопасность, энергетика, оборонное взаимодействие и макрофинансовая поддержка, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.Ранее агентство УНИАН со ссылкой на источник в офисе главы украинского государства сообщило, что в четверг состоится телефонный разговор президентов Украины и США."Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе", - написал он в своем Facebook.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
19:18 27.01.2022
 
Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом

Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский и Байден обсудят безопасность и вопросы энергетики

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг проведут телефонный разговор, они обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс, безопасность, энергетика, оборонное взаимодействие и макрофинансовая поддержка, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Ранее агентство УНИАН со ссылкой на источник в офисе главы украинского государства сообщило, что в четверг состоится телефонный разговор президентов Украины и США.
"Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе", - написал он в своем Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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