https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769858070.html

Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом

Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом - РИА Новости, 27.01.2022

Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг проведут телефонный разговор, они обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:18

2022-01-27T19:18

2022-01-27T19:18

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг проведут телефонный разговор, они обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс, безопасность, энергетика, оборонное взаимодействие и макрофинансовая поддержка, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.Ранее агентство УНИАН со ссылкой на источник в офисе главы украинского государства сообщило, что в четверг состоится телефонный разговор президентов Украины и США."Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе", - написал он в своем Facebook.

https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский