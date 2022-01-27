https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769858070.html
Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом
Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом - РИА Новости, 27.01.2022
Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг проведут телефонный разговор, они обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:18
2022-01-27T19:18
2022-01-27T19:18
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:109:970:655_1920x0_80_0_0_746bd1de2b60d2e1b3bb77cc6177e667.jpg
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг проведут телефонный разговор, они обсудят ряд тем, среди которых мирный процесс, безопасность, энергетика, оборонное взаимодействие и макрофинансовая поддержка, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.Ранее агентство УНИАН со ссылкой на источник в офисе главы украинского государства сообщило, что в четверг состоится телефонный разговор президентов Украины и США."Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе", - написал он в своем Facebook.
https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_4d6cb1ea14bc53cfc9184c0c79bd4e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
Пресс-секретарь Зеленского назвал темы на переговорах с Байденом
Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский и Байден обсудят безопасность и вопросы энергетики