https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769820131.html

В офисе Зеленского назвали обязательный элемент движения к миру в Донбассе

В офисе Зеленского назвали обязательный элемент движения к миру в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022

В офисе Зеленского назвали обязательный элемент движения к миру в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников "нормандского формата", сообщила пресс-служба главы государства в четверг. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:23

2022-01-27T16:23

2022-01-27T16:34

в мире

владимир зеленский

донбасс

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андрей ермак

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников "нормандского формата", сообщила пресс-служба главы государства в четверг.В офисе президента отметили, что в ходе встречи политических советников в Париже были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке минских соглашений."Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках. Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение минских договоренностей считаем активизацию работы "нормандского формата" и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - говорится в сообщении.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду, они продлились около 8,5 часов. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769818424.html

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