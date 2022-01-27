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В офисе Зеленского назвали обязательный элемент движения к миру в Донбассе
В офисе Зеленского назвали обязательный элемент движения к миру в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022
В офисе Зеленского назвали обязательный элемент движения к миру в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников "нормандского формата", сообщила пресс-служба главы государства в четверг. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:23
2022-01-27T16:34
в мире
владимир зеленский
донбасс
париж
германия
дмитрий козак
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников "нормандского формата", сообщила пресс-служба главы государства в четверг.В офисе президента отметили, что в ходе встречи политических советников в Париже были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке минских соглашений."Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках. Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение минских договоренностей считаем активизацию работы "нормандского формата" и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - говорится в сообщении.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду, они продлились около 8,5 часов. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
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в мире, владимир зеленский, донбасс, париж, германия, дмитрий козак, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия
16:23 27.01.2022 (обновлено: 16:34 27.01.2022)
 
В офисе Зеленского назвали обязательный элемент движения к миру в Донбассе

Офис Зеленского: встреча лидеров "нормандского формата" поможет привести к миру в Донбассе

© Фото : @zelenskiy_officialПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : @zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников "нормандского формата", сообщила пресс-служба главы государства в четверг.
В офисе президента отметили, что в ходе встречи политических советников в Париже были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке минских соглашений.
"Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках. Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение минских договоренностей считаем активизацию работы "нормандского формата" и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду, они продлились около 8,5 часов. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
16:18
Зеленский положительно оценил характер встречи "нормандских" советников
 
В миреВладимир ЗеленскийДонбассПарижГерманияДмитрий КозакАндрей ЕрмакСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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