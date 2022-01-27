https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769818424.html
Зеленский положительно оценил характер встречи "нормандских" советников
Зеленский положительно оценил характер встречи "нормандских" советников - РИА Новости, 27.01.2022
Зеленский положительно оценил характер встречи "нормандских" советников
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников "нормандского формата", ее конструктивный характер, а также намерение продлить... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:18
2022-01-27T16:18
2022-01-27T17:09
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу советников "нормандского формата", ее конструктивный характер, а также намерение продлить содержательные переговоры через две недели в Берлине, сообщила пресс-служба главы государства в четверг."Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – цитирует Зеленского его пресс-служба.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду, они продлились около 8,5 часов. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
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берлин (город), владимир зеленский, в мире, германия, дмитрий козак, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия
16:18 27.01.2022 (обновлено: 17:09 27.01.2022)
Зеленский положительно оценил характер встречи "нормандских" советников
Президент Украины Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе приоритетом для страны